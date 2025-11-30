テレビ朝日のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜前9・30）が30日、放送された。今回から一河角乃／ゴジュウユニコーン役を女優の今森茉耶（まや、19）に代わって女優の志田こはく（21）が演じ、視聴者から反響が寄せられた。

同役は女優の今森茉耶（まや、19）が担当していたが、20歳未満での飲酒行為を行ったため、8日に公式サイトで降板が発表されていた。同日、今森は所属事務所との契約も解除された。同局は15日、30日放送の第40話から今森の代役として志田が出演することを発表していた。

冒頭から登場した志田演じる一河は、潜入調査で顔と声が変わってしまったままという設定。「潜入調査のために変えてもらったこの顔と声！全然元に戻らないんだけど」と顔に手を当て“変顔”しながら嘆いた。

ところが周囲から「でもその顔も見慣れてきたしそのままでいい」との声が上がると、手鏡を手に「私もこのビジュ…見れば見るほどアリなんだよね〜」とお気に入りの様子。「鬼可愛い」と指で2本のツノを頭につくってみせそこから、ユニコーンポーズをした。

さらにおばけ屋敷のシーンでは神田聖司演じる竜儀が鬼に変装。“鬼”要素満載の演出だった。

というのも、志田は22〜23年に放送された「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」で、ヒロインの鬼頭はるか/オニシスターを演じていた。この演出に視聴者からは「要所要所にドンブラなの良い」「竜儀が鬼の格好…こんな所までドンブラやオニシスター要素をぶち込むとはw」「ドンブラ要素もふんだんに取り込んで遊び心もGood!」「公式が思った以上にドンブラぶち込んできてて草」と、さまざまな反応が寄せられた。

オープニング映像では志田も他の出演者とダンスを披露。ネット上では「仕事が早い」「テガソード様に顔と声を変えてもらってそのまま…なるほど、そう来たか」との声が上がった。