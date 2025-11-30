Image: Amazon

段ボールに悩む民を救う、現代の聖剣。

長きにわたるAmazonブラックフライデーセール。早めにポチった人はそろそろ玄関が段ボールで溢れてくるころではないでしょうか。それがセール名物段ボール地獄！

この地獄を脱出するには、ひたすら頑張って開梱 → 畳むしかないのですが、そこに武器を授けましょう。

コクヨの「ハコアケ」、かのアーサー王もAmazonダンボールを開けるときに振るったと言われる聖剣です（ウソです）。

普段からそこまで高くないのですが、今は20％OFFで1,056円とさらに安い。間違いなく1年で今が一番の買い時ですね。

ハサミとカッターを合体。段ボールにあふれる僕らを救っておくれ…

Image: Amazon

してこのハコアケ、なにがすごいかというと、カッターとハサミが合体しているところ。

つまり、このひと振りでテープも斬れるし、テープもぶった斬れるという、対ダンボール特攻付いてるくらいの万能武器。

カッターとハサミを持ち帰ることなく、バッサバッサとダンボールを開けまくれる、たたみまくれるので、ぜひ一振り備えておいてください。

絶対後悔はしないので。

Source: Amazon