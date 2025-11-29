小阪由佳さんが17年ぶり写真集と自叙伝発売、「命を削った」と告白

元グラビアアイドルで、現在は芸能事務所「cheer lead」の代表を務める実業家の小阪由佳さん（40）が11月29日、写真集『until the end〜裸洗〜』（双葉社）と自叙伝『六本木洗脳』（晶文社）の発売記念イベントを都内で開いた。かつての「激太り騒動」や芸能界引退を経て、小阪さんは実に17年ぶりの写真集復帰と、衝撃的なタイトルの自叙伝を同時リリースした。多くのフラッシュを浴びた彼女は、「こんな大勢の皆様の前でお話しするのはもう10年以上前。違う意味で泣きそうです」と、緊張と感謝の気持ちを口にした。自叙伝『六本木洗脳』では、かつて自身をコントロールしていた女性（通称・ねえさん）との歪（いびつ）な関係や、そこから抜け出すまでの葛藤が赤裸々に綴られている。小阪さんは執筆の動機について、「自分の傷が誰かのためのものになった時、自分の経験は完全に肯定されるのではないかと思った」と語る。洗脳が解けてからの15年間、「あの後悔をどうしたら『こういう自分でいて良かった』と思えるか」という旅を続けてきたという。彼女は「命を削ったと言っても過言ではない」と述べ、この一冊が過去の自分への決別と救済の書となったことを示唆した。一方、40歳にして挑んだ17年ぶりの写真集に関しては、当初「需要大丈夫？」と、経営者目線で懐疑的だったという。そんな彼女の背中を強く押したのは、現在の夫の存在だった。小阪さんは「身近にいる主人が、以前から『写真集いつ出るの？』とずっと言っていた。『いや本当に需要ないし…』と言っても、『いけるよ!』みたいな感じでした」と、夫の“激推し”があったことを笑顔で明かした。撮影に向け、体重計に毎日乗るというシンプルな方法で体型を調整して挑んだ本作。小阪さんは「後藤真希様があそこまでやっているのに、私がセミヌードで足りますか？と提案したのは私」と語り、自身の仕上がりに「100点」をつけた。イベント終盤、「今、幸せですか？」と問われた小阪さんは、迷いなく「もうめちゃくちゃハッピーです」と即答した。壮絶な過去を乗り越え、実業家として、妻として充実した日々を送る彼女の表情は、かつての騒動時とは別人のように晴れやかだった。

▲ 小阪さんは今「もうめちゃくちゃハッピーです」と、満面の笑みを見せた

▲ 写真集発売を喜ぶ小阪さん。夫からの“激推し”『いけるよ！』で実現したという