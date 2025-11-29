timeleszの橋本将生が主演するドラマ「ひと夏の共犯者」（テレ東系）の第9話が、28日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、大学生の主人公・岩井巧巳（橋本）が、推しのアイドル・片桐澪（恒松祐里）との夢のような同居生活を送るうちに、彼女の中にはもう1つの人格・“眞希”がいることに気が付き、「最愛の推しは、殺人犯かもしれない…」という疑念を持ちながらも、全てをささげて“共犯”となる道を選ぶラブサスペンス。



眞希は追ってきた刑事・三宅（柾木玲弥）から逃げようともみ合いになり、2人で崖から転落。巧巳は、眞希がその際に落としてしまった大切な母の形見のブレスレットを探しに行くのだが…。

一方、澪の中に別人格の眞希がいることを知った愛衣那（永瀬莉子）は、眞希に「澪を返してよ、ニセモノ」と言い放ち…。

放送終了後、SNS上には、「物語に引き込まれた。巧巳が眞希のことを好きなのが伝わってくる」「眞希は巧巳の優しさに触れて初めて『愛』を知ったんだね。切ないな」「愛衣那に消えてと言われたシーンは切なかった。眞希を応援しているから巧巳と幸せになってほしい」「自然豊かな里山の風景と透明感あふれるキャストで、こんなにも不穏なドラマを作れるのがすごい」などの感想が投稿された。

また、愛衣那に対して、「愛衣那は澪が大事なのは分かるけれど、澪を守って来た眞希を責めないでほしい」「愛衣那は大好きな澪のむごい動画を見て、今後どう動くのだろう」「愛衣那の嫉妬心と執着のある目は、巧巳の静かなまなざしとは対照的」「来週の愛衣那と巧巳のバトルもすごそう」といったコメントが寄せられた。

さらに、次回予告で巧巳と眞希のキスシーンが描かれたことから、「え―! とうとう将生のキスシーン!?」「次回予告のキスシーン、心臓がバクバクする」「将生くんが来週キス? 心臓を鍛えておかないと」「予告のキスシーン、何度見ても美しくて惚れ惚れする」といったファンの声が集まった。