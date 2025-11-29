【山羊座】週間タロット占い《来週：2025年12月1日〜12月7日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月1日〜12月7日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では等身大で頑張るでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
周囲の人達との繋がりを大切にしていきます。あまりべったり関わろうとすると、弱い人に見られるので加減は考えましょう。仕事や公の場では足を引っ張ろうとして来る人達に影響をされないように頑張ります。自分のペースを大切にしていくでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
ダメな自分でもぶつかっていきます。「好き」を伝えたくて行動を取っていくでしょう。そうすることで相手の気持ちや考えも見えやすいです。シングルの方は、気分がコロコロ変わる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がなかなか素直になれない時です。
｜時期｜
12月1日 嘘が増える ／ 12月7日 悪い癖が出る
｜ラッキーアイテム｜
キッチングッズ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞