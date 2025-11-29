【しまむらのスカート】がかなり使えそう！ おしゃれさんはこう穿く♡「カジュアルコーデ」

カジュアルなコーディネートを作るのに、【しまむら】のスカートが優秀とSNSで注目が集まっている模様。おしゃれなインスタグラマーも、秋冬にぴったりなベロアスカートやきれいな形のナロースカートなど、【しまむら】のスカートを活用した着こなしを披露しています。この記事では真似したくなりそうなスカートの着こなしを参考に、カジュアルコーデのヒントを学びます。

刺繍 × ベロアの大人スカートを冬コーデに投入

@renge_wearさんは、刺繍の花柄が入った黒のベロアスカートを、甘めカジュアルに着こなしています。コーディネートのポイントは、「ふわニット × ベロアの異素材ミックスで、抜け感のある秋らしいバランスに」とのこと。上品な光沢のあるベロアと、触れたくなりそうなニット地で、ほどよい甘さの秋コーデに仕上げています。

ドット柄 × 赤トップスで映えるコーデの完成

目を引く真っ赤なプルオーバーには、存在感たっぷりのドット柄スカートを合わせて。腰にデニムシャツを巻いて、ブルーをチラ見せしてこなれ感を出します。カジュアルな印象のトップスに、甘めなスカートを合わせることで、女性らしい映えコーデが完成。スカートのドットのサイズが程よく、黒がベースなので、大人っぽさをキープできています。@aiii__13kさんは、「ベロア生地で裏地付きだから暖かい」と、快適な着心地にも大満足のようです。

すっきりシルエットのスカートでバランスよく

もこもこした中綿ジャケットを使った冬場のカジュアルコーデには、淡ベージュのナロースカートを。すっきりした形の明るいトーンのスカートを合わせることで、着ぶくれ感や全体が重たく見えるのを防ぎ、全体のバランスを取っています。スカートのサイドにはリボンがついているので、ほんのり甘さを足せ、横から見た姿までしっかりおしゃれ！ スニーカーで足元はラフにし、カジュアルさを引き立てます。

リラクシーなシンプルカジュアル

大きなロゴが入ったオーバーサイズのトップスに、ナロースカートを合わせたシンプルコーデ。カジュアルな組み合わせで、親しみやすいラフな印象を作っています。差し色として真っ赤なキャップを足すのも、おしゃれに見せるためのコツ。トップスがゆったりしている分、ボトムスは細身なシルエットを選んで、スタイル良く見えるよう計算されています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

@renge_wear様、

@aiii__13k様、

@aka_wear__様、

@azusa._.yuiturui様

のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W