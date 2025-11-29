大阪のホテルで過ごすクリスマスディナー5選。日本初上陸ホテルやキャビア、フォアグラ、鮑など高級食材も
◆大阪のホテルで過ごすクリスマスディナー5選。日本初上陸ホテルやキャビア、フォアグラ、鮑など高級食材も
画像：LaBelleAssiette／ザロイヤルパークホテルアイコニック大阪御堂筋
心華やぐクリスマスシーズンの到来。気負わずに過ごす自宅でのパーティもいいけれど、今年は高級ホテルのレストランで、特別な聖夜を過ごすのはいかが？
世界的建築家が手がけた日本初上陸ホテル、大阪の夜景が一望できるレストランなど、一度は訪れてみたい大阪のホテルをご紹介。大切な人と、心に残るディナーを体験して。
◆〜25,000円で予約できるホテルのクリスマスディナー
ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋（淀屋橋）／大阪の夜景を眺めながら、モダンフレンチを
御堂筋沿いに位置する高級ホテル「ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋」。大阪のメインストリートに面しており、冬にはイルミネーションで彩られる絶好のロケーション。ホテル15階のフレンチレストラン「La Belle Assiette（ラ ベル アシェット）」は、大きな窓にパノラマ夜景が広がる開放的な空間。
優雅なクリスマスディナーにぴったりのコースは、オマール海老や、低温調理したショートリブのグリル、ズワイガニのリゾットなど特別な品々が揃う。食事の最後には温かいデザート「フォンダンショコラ」もご用意。王道のフランス料理をシェフの感性で現代的に仕上げた、見た目にも美しい料理を堪能して。
モダンでスタイリッシュな雰囲気の中、大切な人とのロマンティックなディナーを過ごしてみては。
【クリスマス2025】クリスマスディナー -Menu de Noel-+乾杯スパークリングワイン
店舗名：La Belle Assiette／ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋
住所：大阪府大阪市中央区平野町4-2-3 オービック御堂筋ビル
アクセス：大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋駅」より徒歩3分、大阪メトロ御堂筋線、四つ橋線、中央線「本町駅」より徒歩5分
提供期間：2025/12/20（土）〜12/25（木）
料金：1名16,000円
※税・サ込
ホテルグランヴィア大阪（大阪）／大阪駅直結のホテル高層階で、熟練シェフによる王道のフランス料理を
大阪駅直結という抜群のアクセスを誇るハイグレードなホテル「ホテルグランヴィア大阪」。ホテル19階にある「フレンチレストラン フルーヴ」は、大阪都心の街並みを眺めながらゆったりと食事を楽しめる落ち着いた空間。
数々のコンクールで受賞歴を持つ川本善広シェフが贈る、クリスマスディナーにご案内。アミューズから始まり、オマール海老や鮑、黒毛和牛フィレ肉とフォアグラのロッシーニなど、クリスマス特製メニューで最上級のおもてなしを。
ホテルならではのホスピタリティ溢れるサービスとともに、本格的なフランス料理を堪能してみては。
【クリスマス2025★ディナー】オマール海老、鮑、黒毛和牛など
店舗名：フレンチレストラン フルーヴ／ホテルグランヴィア大阪
住所：大阪府大阪市北区梅田3-1-1 ホテルグランヴィア大阪19F
アクセス：JR「大阪駅」中央口、桜橋口直結。地下鉄「梅田駅」から徒歩7分
提供期間：2025/12/20（土）〜12/25（木）
料金：1名23,000円
※税・サ込
◆25,000円〜35,000円で予約できるホテルのクリスマスディナー
ホテル阪急インターナショナル（梅田）／中世ヨーロッパを思わせる格調高い空間で、正統派フレンチを
大阪・梅田駅から徒歩約3分の茶屋町エリアに位置する「ホテル阪急インターナショナル」。ホテル25階にある、スペシャリティレストラン「マルメゾン」は、ヨーロッパ貴族の邸宅を彷彿とさせる、落ち着いた大人の空間。
特別な聖夜のために、シェフが腕によりをかけたフランス料理のコースは、タラバ蟹やフォアグラ、鹿ロース肉または国産牛フィレ肉を選べるメイン料理など、珠玉の品々が揃う。心ときめく夜を華やかに彩るコースを心ゆくまで堪能して。
まるで中世の古城に迷い込んだかのような非日常間は、2人の大切な時間をそっと包み込んでくれるはず。
【クリスマス2025｜ノエル】フォアグラ、鹿肉または国産牛フィレ
店舗名：スペシャリティレストラン 「マルメゾン」／ホテル阪急インターナショナル
住所：大阪府大阪市北区茶屋町19番19号 ホテル阪急インターナショナル25階
アクセス：阪急｢大阪梅田駅｣茶屋町口から徒歩約3分、大阪メトロ御堂筋線｢中津駅｣から徒歩約3分、JR｢大阪駅｣から徒歩約10分
提供期間：2025/12/20（土）〜12/25（木）
料金：1名28,000円
※税・サ込
※画像はイメージです
コンラッド大阪（肥後橋）／ホテル最上階からの絶景ビューとともに、新鮮食材の薪火グリルを
肥後橋駅直結、まるで美術館のような非日常的な空間が広がる「コンラッド大阪」。ホテル最上階に位置する「C:GRILL（シーグリル）」は、地上200mからのダイナミックな眺望に包まれながら、スタイリッシュなグリル料理を味わえるレストラン。
クリスマス期間にお届けするディナーコースは、新鮮な魚介や野菜を最大限に活かした特別なグリル料理をご提供。香り・味・見た目など、五感を刺激する味わいは、絶妙な火入れにこだわる薪火料理ならでは。
大阪城を正面に望む天空のレストランで、贅沢な聖夜を過ごして。
【クリスマス2025】クリスマスディナーA
店舗名：C:GRILL／コンラッド大阪
住所：大阪府大阪市北区中之島3-2-4 40F
アクセス：大阪メトロ四つ橋線「肥後橋駅」4番出口直結、京阪中之島線「渡辺橋駅」12番出口直結、大阪メトロ御堂筋線・京阪本線「淀屋橋駅」7番出口より徒歩6分、京阪中之島線「大江橋駅」より徒歩6分、JR東西線「北新地駅」より徒歩8分
提供期間：2025/12/20（土）〜12/25（木）
料金：1名30,000円
※税・サ込
W大阪（心斎橋）／「大阪商人の遊び心」がテーマのクリエイティブなホテルで、極上素材の鉄板焼きを
マリオット・インターナショナルが展開するラグジュアリー・ライフスタイルホテル「Wホテル」の日本初上陸ホテルとして開業した「W大阪」。地元大阪出身の世界的建築家・安藤忠雄氏がデザイン監修を手がけたスタイリッシュな外観から一転、ホテル内は従来のラグジュアリーホテルのイメージを覆す、遊び心あふれる空間が広がる。
鉄板焼きレストラン「MYDO（まいど）」が贈るクリスマスディナーは、黒毛和牛とキャビアのタルタル、フォアグラのソテー、蝦夷鮑など、高級食材をふんだんに使用した贅沢な内容。大阪出身のアーティストによる、ウォールアートのようなインテリアにもぜひ注目を。
大阪の食文化とWホテルならではのクリエイティビティが融合した唯一無二の空間で、いつもとは一味違うクリスマスを過ごすのはいかが。
【クリスマス2025】クリスマスディナー Snow Crystal
店舗名：MYDO（まいど）／W大阪
住所：大阪府大阪市中央区南船場4-1-3 W大阪 1F
アクセス：大阪メトロ御堂筋線「心斎橋駅」3番出口より徒歩5分
提供期間：2025/12/19（金）〜12/25（木）
料金：1名35,000円
※税・サ込
