ＭＬＢが公式Ｘで連日発表している「Ｔｏｐ Ｐｌａｙｓ ｏｆ ２０２５」は２８日（日本時間２９日）、４０位から３１位が公開され、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３９位に選ばれた。８５位、７３位に続いて３度目のランクインとなった。

レギュラーシーズン最終戦となった９月２８日（同２９日）の敵地・マリナーズ戦で、大谷は４点リードの７回２死。左腕スパイアーの９５・１マイル（約１５３キロ）直球をセンター左に運んだ。３年連続の本塁打王には１本届かなかったが、自己＆球団最多を更新する５５号ソロとなり、敵地ながら「ＭＶＰコール」も起きた。１４６得点は球団では１８９０年のコリンズの１４８得点に次ぐ２位となった。

同ランキングはＭＬＢが公式Ｘで毎年カウントダウン形式で発表。昨年は大谷の「４０―４０」が３位、「５０―５０」が２位、１位はワールドシリーズ第１戦で同史上初の逆転サヨナラ満塁弾を放ったフリーマンが選ばれた。今季はポストシーズンでも大活躍を見せた大谷だが、ワールドシリーズＭＶＰの山本由伸投手（２７）が“タイトル”に向けて強力なライバルになるかもしれない。

なお、ここまで８５位に選ばれたのは４月２日（同３日）の本拠地・ブレーブス戦で、大谷は５―５の９回１死からセンター左へ３号サヨナラ弾。エンゼルス時代に同僚だったイグレシアスを打ち砕いたことで最大５点差を逆転し、前年ワールドシリーズ覇者として史上初の開幕８連勝を完成させた一本だ。当日は今年初めて開催された大谷の「ボブルヘッドデー」で、試合後には「ボブルヘッドデーなんだからホームラン打てよ！」とヤジを飛ばされていたことを明かした。自身が出演しているＣＭで見せるしぐさで、今季チーム全体のパフォーマンスに定着した「デコルテポーズ」を初披露した日でもあった。

７３位に選ばれたのは９月１６日（同１７日）の本拠地・フィリーズ戦で、大谷は２点を追う８回先頭。ロバートソンのカットボールを捉えると、角度３７度と舞い上がった打球が右翼の敵軍ブルペンに飛び込んだ。３試合ぶりの５０号ソロで史上６人目の２年連続５０本塁打を達成した（今季はヤンキース・ジャッジが７人目の達成）。２３年９月の右肘手術から今年６月に投手としても復帰した大谷は、当日は二刀流出場。５回無安打無失点の快投を見せ、初回には今季５０個目の奪三振も記録した。昨季は史上初の「５０―５０」（５０本塁打、５０盗塁）を達成したが、今季も史上初の「５０―５０」（５０本塁打、５０奪三振）を成し遂げた。