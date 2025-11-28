リアルサウンド映画部の編集スタッフが週替りでお届けする「週末映画館でこれ観よう！」。毎週末にオススメ映画・特集上映をご紹介。今週は、内幸町のワーナー試写室が好きだった宮川が『WEAPONS／ウェポンズ』をプッシュします。

参考：全米大ヒットホラー『WEAPONS／ウェポンズ』11月28日公開 ワーナー最後の洋画配給作品に

『罪人たち』『ファイナル・デッドブラッド』に続いて、“緊急公開”というかたちでの日本公開が急遽決まった全米大ヒットホラー『WEAPONS／ウェポンズ』。『罪人たち』『ファイナル・デッドブラッド』『WEAPONS／ウェポンズ』に共通するのは、“ホラー”というジャンルで北米興行ランキング初登場1位を獲得したこと。そして、先日親会社のワーナー・ブラザース・ディスカバリーが売却手続きを開始したワーナー・ブラザースの配給作品であること。『WEAPONS／ウェポンズ』は、これまで数々の洋画を配給してきたワーナー ブラザース ジャパンにとって、“最後の洋画配給作品”となることでも話題となっている。

監督・脚本を務めたのは、『バーバリアン』のザック・クレッガー。キャストには、『アシスタント』のジュリア・ガーナー、『DUNE/デューン 砂の惑星』のジョシュ・ブローリン、『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』のオールデン・エアエンライク、『ドクター・ストレンジ』のベネディクト・ウォンらが名を連ねている。

水曜日の深夜2時17分、ある町で子どもたち17人がいきなり家を飛び出し、暗闇の中へ走り出し姿を消した。消息を絶ったのは、ある学校の教室の生徒たちだけ。なぜ、彼らは同じ時刻に、忽然と消えたのか。疑いをかけられた担任教師のジャスティン（ジュリア・ガーナー）は、残された手がかりをもとに、集団失踪事件の真相に迫ろうとするが……。

あらすじだけ読むとよくあるホラー映画に思えるが、『WEAPONS／ウェポンズ』の凄いところはストーリーテリングの巧みさにある。担任教師のジャスティンをはじめ、失踪した子どもの父親アーチャー（ジョシュ・ブローリン）、警察官のポール（オールデン・エアエンライク）、ジャンキーのジェームズ（オースティン・エイブラムス）、学校の校長マーカス（ベネディクト・ウォン）、そしてクラスで唯一生き残ったアレックス（ケイリー・クリストファー）という登場人物それぞれの視点で、違う角度から集団失踪事件の謎を描きつつ、徐々にその真相が明らかになっていく。とにかくこの構成が見事で、ホラーとしては若干長い128分という上映時間もあっという間に過ぎていく。

集団失踪事件の真相についても、全く予想だにしないような展開が待ち受けている。“ネタバレ厳禁”で話題になったことも納得の“オチ”なので、その結末はぜひ劇場で目撃してほしい。

ホラーとユーモアが見事に融合した『WEAPONS／ウェポンズ』。劇場を出たら、ポスタービジュアルでも描かれている“あのポーズ”で走りたくなること間違いなしだ。

（文＝宮川翔）