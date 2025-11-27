この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

人気グルメYouTuberの山崎NANA氏が、「【銀だこ】銀だこのたこ焼き食べ放題を制限時間45分で何個食べられるか限界食い挑戦した爆食女【大食い】」と題した動画を公開。公式の食べ放題企画が予約完売だったため、公式ルールに則った「セルフ食べ放題」に挑戦し、定番から変わり種まで、銀だこの多様な魅力をレビューした。



まず山崎氏が食したのは、定番の「ぜったいうまい‼たこ焼」。銀だこの代名詞ともいえる食感について「周りカリカリで中とろとろ」と述べ、「揚げ焼きされたカリカリとろとろの大玉たこ焼き」とその魅力を語った。ソースの甘い味わいはもちろん、芳醇な香りも食欲をそそるポイントだという。



続いて、こってり系の「チーズ明太子」とさっぱり系の「ねぎだこ」を食べ比べ。もっちりとしたモッツァレラとコク深いパルメザンの2種のチーズがかかった「チーズ明太子」には、「カリトロたこ焼きと皆大好きチーズ明太子の組合せは優勝確定」と太鼓判を押した。塩味の強い明太マヨと甘めのソースの相性も抜群だという。



一方、「ねぎだこ」は特製おろし天つゆで味わうさっぱりとした一品。山崎氏は食べ方を試行錯誤し、たこ焼きに穴を開けてタレを染み込ませ、そこにネギを乗せて食べるという「究極の食べ方」を編み出した。この食べ方により、「生地に練り込まれてる魚介だしがおろし天つゆと相性抜群」とそのポテンシャルを最大限に引き出すことに成功した。



45分で3舟（24個）を食べきった山崎氏。行列でのタイムロスがなければさらに記録を伸ばせたとしながらも、定番のソースマヨ派だったという自身の好みを覆す発見があったと語る。こってりともさっぱりにも対応できる揚げ焼きの生地の万能性を再確認し、最終的に「NANAさんのオススメはねぎだこ」と、今回の挑戦で最も心を掴まれたメニューを明かした。