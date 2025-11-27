OWNDAYS×ハローキティの新作アイウェアが誕生♡大人も親子も楽しめるモデル
メガネ・サングラスブランドのOWNDAYSから、サンリオの大人気キャラクター「ハローキティ」との初コラボアイウェアが登場。全8種類のモデルは、リボンやシルエットなど“キティらしさ”がさりげなく溶け込んだデザインで、大人もキュンとする仕上がりに。オンライン限定のY2Kモデルや親子でおそろいにできるキッズサイズも展開。限定ノベルティやセット割キャンペーンなど特典も盛りだくさん。
大人かわいくかけられる8モデルのラインナップ
リボン model
まったり model
フェイス model
おでかけ model
今回のコレクションは、フェミニンなリボンモチーフの「リボン model（\12,000）」、ゆったり時間を楽しむ雰囲気の「まったり model（\10,000）」。
お顔そのものをイメージした遊び心のある「フェイス model（\14,000）」、サングラス風に楽しめる「おでかけ model（\14,000）」など個性豊かな全8モデル。
Y2K model
ネオ model
さらに、2000年代のレトロカルチャーを落とし込んだオンライン限定「Y2K model（\12,000）」や、知的さとキュートさを両立した「ネオ model（\12,000）」など、トレンド感あふれるデザインも。
どのモデルもハローキティのディテールが上品に散りばめられ、さりげなく“大人かわいい”を楽しめます。
親子でおそろい＆ノベルティがもらえる特別企画にも注目♡
リボン mini model
「リボン mini model（\10,000）」と「まったり mini model（\10,000）」のキッズサイズも登場し、親子ペアでの着用が叶うのも嬉しいポイント。
オンラインストアでは、対象期間の購入で限定「オリジナルステッカー＆レター型カードケース」が先着順でもらえる特別企画を実施。
親子ペア リボン model
親子ペア まったり model
トレンドペア ネオ＆Y2K model
ファッションペア おでかけ＆フェイス model
さらに先行予約中は、お得なセット割で購入できるコースも用意されています。
「親子ペア リボン model（\19,800）」「親子ペア まったり model（\18,000）」「トレンドペア ネオ&Y2K（\21,600）」「ファッションペア おでかけ&フェイス（\25,200）」など。
選べる組み合わせが魅力的。限定マスコットクリーナー（\1,500）やおでかけソフトケース（\2,000）などのグッズも同時発売され、ハローキティの世界を存分に楽しめます♡
ハローキティと一緒に、毎日をもっと特別に
今回のOWNDAYS×ハローキティのコレクションは、かわいさだけでなく、日常にそっと寄り添ってくれる機能性やデザイン性までしっかり詰め込まれています。
気分を上げたい日にも、仕事モードの日にも、鏡を見るたびふっと心がときめく一本に♡親子おそろいやギフトにもぴったりなラインナップなので、この機会にお気に入りのモデルを見つけてみて。
ハローキティとともに、毎日をもっと素敵に過ごしましょう。