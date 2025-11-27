脳科学者・茂木健一郎の新境地 “高市早苗”になりきり国会答弁を再現「誠実に答えるしかないじゃないですか」
脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で動画「#高市早苗 です。聞かれたので、答えたんです。」を公開した。
動画で茂木氏は、高市早苗氏のモノマネで国会答弁に臨む一人コントを披露。「聞かれたから答えたんです」というフレーズを繰り返しながら、政治的なものからプライベートな珍問まで、あらゆる質問に“誠実に”回答する様子が収められている。
動画は、茂木氏が演じる“高市氏”が国会答弁に立つ場面から始まる。「台湾有事の時、日本にとってそれは存立危機事態になりうるか」という真面目な質問に対し、「それはなりうること、あるのではないのでしょうか」と、本人さながらの口調で答弁する。
しかし、質問は徐々にエスカレート。「奈良県で一番おいしいお菓子は？」と問われると、「それはやっぱり、鹿のふんじゃないでしょうか」と回答。さらに、「習近平さんに似ている動物はなにか」という問いには「それはくまのプーさんでしょ」と即答するなど、きわどいジョークを連発した。
このモノマネの核心は、どんな回答をして咎められても「だって聞かれたから答えたんです」「聞かれたら誠実に答えるしかないじゃないですか」と返す一点張りの姿勢である。このフレーズを繰り返すことで、質問者の意図や場の空気を読まずに“誠実さ”を貫くキャラクターをコミカルに描き出した。
動画の後半では、「BLでは受けのほうがいいというのは本当か」という変化球の質問にも、「それはやはり、受けのほうが深いんじゃないんでしょうか」と真顔で回答。続けて「安倍晋三さんは可愛かったか」と問われると、満面の笑みで「それは可愛いですよ」と断言し、最後まで“高市早苗”を演じきった。
一つのフレーズを軸に、政治風刺から下世話なネタまでを巧みに織り交ぜた本動画。脳科学者として知られる茂木氏の、コメディアンとしての一面が存分に発揮されたコントとなっている。
