茂木健一郎「日中関係は一新聞の見出しごときで左右されるものではない」

茂木健一郎氏が断言「一番感動的なのはここです」『サウンド・オブ・ミュージック』で父が再び歌い出す“奇跡のシーン”

脳科学者・茂木健一郎が語るテレビ業界の仕組み「キャスティングは裁量事項」国分太一の降板劇に潜む“構造の盲点”とは

劣等感は脳の学びになんの関係もないどころか、むしろチャンスである！

チャンネル情報

一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。