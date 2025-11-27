トランプの「ウクライナ和平案」に欧州諸国は懸念表明…日本がとるべき姿勢とは

ウクライナ停戦をめぐって、トランプ大統領は、11月21日にまた、28項目にわたる新たな和平案を示した。これは、ロシアに有利な提案であるが、アメリカは、27日を回答期限としている。

一方、ロシアのプーチン大統領は、トランプ提案が合意の基盤になると述べている。果たして和平案の行方はどうなるのか。今後の展開を読む。

【前編記事】『トランプの「シン和平案」は大きな転換点となるか…「ロシア有利」提案はたして』よりつづく。

ヨーロッパ諸国の反応は…

南アフリカで開催されたG20が22日に発表した共同声明では、「我々は、この草案が基盤であって、さらに調整が必要だと考える。我々は、将来の平和が持続可能であることを確実にするため、関与する用意がある。我々は、国境が武力によって変更されてはならないという原則を明確にしている」としている。

さらに、「我々はまた、ウクライナ軍について提案された制限を懸念している。これではウクライナが将来の攻撃に対して弱い立場になってしまう」とも記された。

要するに、欧州諸国は、トランプの和平提案に懸念を示し、以下のような認識を示しているのである。

まずは、武力による主権国家の侵略は許されないという大原則を維持する。領土交換に関する協議は、今の前線が出発点になる。また、ウクライナ軍の削減については、将来の同国の安全のためには同意できない。兵力は平時に80万人とする。

NATOに関しては、全加盟国の同意が必要である。ロシアによる再侵攻の場合、NATO加盟国に対するのと同様の支援をする。EUについては、EUとウクライナが決めることである。また、ポーランドを欧州戦闘機の拠点とするかどうかは、ポーランドが決める。

ロシアの凍結資産については、それを使った復興事業の利益の半分をアメリカが獲得するという案は削除する。ウクライナ大統領選については、和平後100日以内ではなく、「できるだけ速やかに」実施する。

フォン･デア･ライエンEU委員長は、停戦交渉で守るべき三点として、（1）武力で国境線を変更してはならない、（2）ウクライナの兵力に制限を求めてはならない、（3）将来の平和構築にEUが中心的役割を果たすをあげている。

提案の修正へ

11月23日、ジュネーブで、米英独仏ウクライナが会合を開いたが、アメリカからはルビオ国務長官とウィトコフ特使が参加した。

最初にアメリカとウクライナの協議が行われたが、ルビオは「大きな進展があった」という認識をアメリカが示している。その結果、「ウクライナの主権保護」を明記することを決めた。要するに、ロシア寄りの原案を修正すること、つまり「ウクライナの主権を完全に維持する」ことで合意をみたのである。

次いで、欧州諸国が協議に加わり、前述したような修正要求を提示した。

トランプ政権の中でも、ルビオ国務長官はウクライナや欧州の意見を尊重する立場であるが、ウィトコフ特使とトランプ女婿のクシュナーはロシア寄りの姿勢である。クシュナーは公職には就いていないが、ガザ停戦の協議にも参加している。政権内部での対立も、停戦の行方を左右する。

ロシア側は、ウクライナとヨーロッパの主張を入れた修正案には反対で、とくにウクライナにNATOメンバー並の支援をするという点は絶対に受け入れないとしている。したがって、プーチンが修正された和平案を拒否する可能性もある。

今週中に、ゼレンスキーが訪米し、トランプと協議するが、トランプはゼレンスキーに停戦に合意するように強く迫ると思われる。

日本の立場はどうあるべきか

日本はどういう姿勢でこの停戦交渉に対応するのか。

トランプが主張するように一刻も早く停戦を実現することは重要であるが、主権国家に対する武力による侵略、国際法違反は許さないという立場は堅持すべきである。

停戦後には、ウクライナの復興という課題が待ち受けている。欧米と違って、ウクライナに軍事的な支援を行わなかった日本は、復興への多額の資金援助を求められるであろう。物価高で日本国民が苦しんでいる中で、どのような規模の、そしてどのような形の援助を行うのか、今から検討しておく必要がある。

