職場の忘年会は上司の“自己満足”なのか　「無意識のマウント」を指摘する女性

年末が近づき、忘年会の知らせが届き始める時期になった。しかし業務外の付き合いを敬遠する人は少なくないようだ。

埼玉県の50代女性は、「そもそも忘年会の参加不参加がキャリアに影響すること自体がナンセンス」と指摘する。さらには参加を強制する職場の風潮にも、ある疑念を抱いている。（文：湊真智人）

飲み会が嫌でも嬉しそうにしないといけない……

会への参加状況がキャリアにつながり得る現状について、女性は次のような考察を投げかける。

「その飲み会に呼んでいる上の人が、下の人が実は飲み会を嫌がってるのをわかっていて、それでも嬉しそうな顔をして上の人の機嫌をよくしようとする人を出世させるための踏み絵的なものではないか」

個人の感情を殺して上司のご機嫌取りができるかどうかの「踏み絵」。だとすれば時代錯誤も甚だしい。さらに女性はこうも考える。

「あるいは実は飲み会を嫌がっている下の人に対する無意識のマウントではないかと」

不本意ながら参加する部下の時間を奪う宴会は、上司の自己満足に過ぎないのかもしれない。

「飲まないことへの居心地の悪さがある」という女性も

働き方の変動に伴い、対面での集まりが難しくなっている職場もある。宮城県の50代女性（ITエンジニア）も先の女性と同じく“不参加派”だといい、その理由をこう語る。

「フレックス制もリモートワークもある会社なので皆が揃って集まるのは難しくなっていますし、わざわざ飲み会のために出社するのもだるい」

柔軟な働き方が実現された今、わざわざ飲み会のために出社するのが面倒なのはもっともだ。さらに女性は、人間関係の煩わしさも理由に挙げている。

「忘年会のような会話の弾まない上司が大勢いる場よりも、気心の知れた少人数でまったり飲みたい。そもそもそんなにお酒が好きではなく、飲みたくもないのに飲まないことへの居心地の悪さが忘年会にはある」

上司への気遣いから解放されて、仲間内で楽しみたいと思うのは当然の心理だ。こうした忘年会への是非がある以上、参加の強制は部下の心が離れるだけだろう。

※キャリコネニュースでは「職場の忘年会、『参加しない」はアリ？」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/7ZQQHUF6