トランプの「シン和平案」は大きな転換点となるか…「ロシア有利」提案はたして

ウクライナ停戦をめぐって、トランプ大統領が新たな和平案を提示し、大きな転換点となる可能性がある。今後の展開を読む。

これまでの停戦仲介

これまでもトランプは、様々な和平案を提示してきた。

8月15日には、アラスカでプーチン大統領と首脳会談を行ったが、トランプによる厚遇で、ロシアは、国際社会の表舞台に復帰できたのみならず、停戦交渉を長引かせることができ、また制裁回避も実現できた。

しかし、トランプの主張はその後も、コロコロと変化している。

9月23日、ニューヨークでのゼレンスキーとの会談後、「ウクライナは、ヨーロッパの支援があれば、元の姿を戦って勝ち取る状況にある」とSNS に投稿した。プーチンへの不満からか、ウクライナ領土の一部をロシアに割譲することを示唆していた従来の方針を転換したような発言をしたのである。

10月17日、トランプはホワイトハウスでゼレンスキーと会談したが、その前日にはプーチンと電話会談し、「現状の前線で停戦すること」を双方に求めた。

トランプの要求通りになれば、ロシアがウクライナ東南部を占領したままの停戦となり、領土の割譲になってしまう。

プーチンは、ドンバス地方（ドネツク州とルハンスク州）の領土割譲を要求している。プーチンは、ドネツク割譲への見返りとして、ザポリージャ州とヘルソン州の一部を放棄するという。

トランプは、11月21日にまた、28項目にわたる新たな案を示した。

その内容は、ウクライナは東部ドンバス地方の2州（ドネツク州、ルハンスク州）をロシアに割譲する。2014年にロシアが併合したクリミア半島でのロシア支配を認める。ウクライナはNATOに加盟しないことを憲法に明記する。ウクライナ軍の規模を60万人に制限する。NATO軍のウクライナ駐留は認めない。欧州各軍の戦闘機はポーランドに拠点を置く。

ロシアがウクライナを再攻撃した場合はアメリカが軍事的対応を保証する。ウクライナはEU加盟の資格がある。ロシアの凍結資産のうち1000億ドルをアメリカ主導のウクライナ復興への投資に使う。凍結資産の残りは米露の共同投資に活用する。ロシアに対する制裁を解除し、ロシアをG7に加え、G8とする。和平合意後100日以内にウクライナ大統領選を実施するなどの内容である。

これは、ロシアに有利な提案であるが、アメリカは、27日を回答期限としている。

戦況はロシアに有利に展開しているが、それに加えて、ゼレンスキー大統領は、側近の汚職事件で政治的立場が脆弱になっている。ゼレンスキーは、「尊厳を失うか、重要パートナーを失うリスクを負うか、厳しい選択を迫られている」と語っている。

一方、ロシアのプーチン大統領は、トランプ提案が合意の基盤になると述べた。

22日、トランプは、今回の提案は「最終提案」ではないと述べ、修正の余地があることを明らかにした。

