ÃæÅç¤ß¤æ¤21Ç¯¤Ö¤ê¤ÎMV½¸¤ÈÌ¾È×¤ÎºÇ¿·¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬¸ø³«
ÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î21Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëºÇ¿·MV½¸¡ØTHE FILM of Nakajima Miyuki II¡Ù¤È¡¢Ì¾È×¡ØSingles 2000¡Ù¤Î¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼È×¤¬12·î17Æü¤ËÆ±»þÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾¶Ê¤È¤È¤â¤Ë¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿ÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î²ÎÀ¼¡£Ê¿²º¤Ê»þ¤â¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ÇÀ¤³¦¤¬ÍÉ¤ì¤¿»þ¤â¡¢¤½¤·¤ÆÃ¯¤«¤¬¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤ë»þ¤â¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤¤¤Ä¤«Ä°¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ÃæÅç¤ß¤æ¤¤ÎÌ¾¶Ê¤Ë¤³¤Î2ºîÉÊ¤ÇºÆÅÙ½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ºÇ¿·MV½¸¤ÈÌ¾È×¥·¥ó¥°¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼È×¤¬12·î17Æü¤ËÈ¯Çä
ºÇ¿·¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Ç¤Ï¡¢Î¾ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1994¡Á2023Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¥·¥ó¥°¥ë³Ú¶Ê¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÅç¤ß¤æ¤ ¡ÖTHE FILM of Nakajima Miyuki II¡×¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥é¡¼¡Ú¸ø¼°¡Û¡§
ÃæÅç¤ß¤æ¤ ¡ÖSingles 2000¡Ú¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦Blu-spec CD2¡Û¡×¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥é¡¼¡Ú¸ø¼°¡Û
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤¬ËþºÜ
ÃæÅç¤ß¤æ¤¤ÎMV½¸¤ÎÂè3ÃÆ¤Ï2007¡Á2023Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê7ºîÉÊ¤ÎMV¤Ë²Ã¤¨¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ÎÍ½¹ðÊÔ¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Îµ®½Å¤ÊÆÃÅµ±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¡£¡ÖÇþ¤Î±´¡×¤Ï´ØÏÂÎ¼´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë±Æ³¨±é½Ð¤Ëµ®½Å¤Ê2014Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï²Î¾§¥·¡¼¥ó¤Ç¹½À®¡£ÃæÅç¤ß¤æ¤½é¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¿´²»¡Ê¤·¤ó¤ª¤ó¡Ë¡×¤Ç¤Ï²¬ÅÄËûÎ¤´ÆÆÄ¤Î´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¡Ø¥¢¥ê¥¹¤È¥Æ¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Ü¤í¤·¹©¾ì¡Ù¤Î±Ç²èËÜÊÔ±ÇÁü¤Ç²Î¤ÎÀ¤³¦¤òÉ½¸½¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î5ºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿²§Ä¹Íµ´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡Ö¹ÓÌî¤è¤ê¡×¡Ö°¦¤À¤±¤ò»Ä¤»¡×¡Ö°ì´ü°ì²ñ¡×¤Ï³Ú¶Ê¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥¢¥Ê¥¶¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤¬½¨°ï¡£¤Þ¤ë¤ÇÃ»ÊÔ±Ç²è¤ò´Ñ¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡£
¤Þ¤¿Æ±»á¤Î¡Ö¶æ¡Ê¤È¤â¡Ë¤Ë¡×¤Ç¤ÏÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î2023Ç¯¤ÎºÇ¿·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÀ¤³¦¤¬°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ëÆü¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö¤ò¼ýÏ¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²¸ÃÎ¤é¤º¡×¤Ç¤Ï¥Ø¥ê¶õ»£¤Ë¤è¤ëÁÔÂç¤Ê±é½Ð¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¤Î°ì½Ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿Èþ¤·¤¤¶õ¤È¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±éÁÕ¤Ë¤è¤ëÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î²Î¾§¥·¡¼¥ó¤¬°µ´¬¡£ÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡Ö¶ä¤ÎÎ¶¤ÎÇØ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØDr.¥³¥È¡¼¿ÇÎÅ½ê¡ÙÍ½¹ðÊÔ¡¢¡Ö°ì´ü°ì²ñ¡×¤¬¥Õ¥ë¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥·¥µ¥à¡ÙÍ½¹ðÊÔ¡Ê¡ö¡Ö¥à¡×¤Ï¾®Ê¸»ú¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼çÂê²Î¡ÖÊé¾ð¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤ä¤¹¤é¤®¤Î¶¿¡Ù¼çÂê²Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡Ê¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤ì¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ö¶æ¡Ê¤È¤â¡Ë¤Ë¡¡¤Î¡Ö¶æ¡×¤ÏËÜÍè¡¢µì»úÉ½µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØSingles 2000¡Ù-»þÂå¤òÂª¤¨¤¿Ì¾¶Ê¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿¤¹¤ëÌ¾È×¤¬¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡õ¹â²»¼ÁCD¤ÇÁÉ¤ë
1994¡Á2000Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤È¡¢¤½¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶ÊÁ´14¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡ØSingles 2000¡Ù¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼À¥Èø°ì»°´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢LA¤ÎÌ¾¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Þ¡¼¥«¥Ã¥»¥ó¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÇÁÉ¤ë¡£¡ÖÃÏ¾å¤ÎÀ±¡×¡Ö¶õ¤È·¯¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡×¡ÖÎ¹¿Í¤Î¤¦¤¿¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¡×¡ÖÌ¿¤ÎÊÌÌ¾¡×¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¦¥Æ¡¼¥ë¥é¥¤¥È¡×¡Ö»å¡×¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤ËÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë»þÂå¤Î¶õµ¤¤òÂª¤¨¤¿Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤¬ÊÂ¤Ö¡£2002Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î´Ö¤º¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¡¢17Ç¯¸å¤È¤Ê¤ë2019Ç¯¤Ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òµÏ¿¤·¤¿Ì¾È×Ãæ¤ÎÌ¾È×¡£º£²ó¤ÎLA¤Îµð¾¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î²ÎÀ¼¤ÎÁ¡ºÙ¤Êµ¡Èù¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤è¤êË¤«¤Ê²»Áü¤Ë¾º²Ú¡£¤½¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤òBlu-spec CD2¤Ë¼ýÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯¥Þ¥¹¥¿¡¼¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿Á´14¶Ê¤Î²»¸»¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë1Ëç¡£»þÂå¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦Ì¾¶Ê¤¿¤Á¤ò¿´¤«¤é´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÁ´Å¹¤Ç¶¯ÎÏ¤ËPUSH¤¹¤ë¡Ö¥¿¥ï¥é¥Ö¡ª¡×´ë²è¤ËÃæÅç¤ß¤æ¤¤¬·èÄê
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÁ´Å¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¯ÎÏ¥×¥Ã¥·¥å¤¹¤ë´ë²è¡Ö¥¿¥ï¥é¥Ö¡ª¡×¤ËÃæÅç¤ß¤æ¤¤¬·èÄê¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎMV½¸¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö°ì´ü°ì²ñ¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤Î»£±Æ»þ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤«¤éÆÃÊÌ¤Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÀ©ºî¡£Á´¹ñ¤Î¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤Ç·Ç¼¨¤·¡ØTHE FILM of Nakajima Miyuki II¡Ù¤È¡ØSingles 2000¡Ú¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦Blu-spec CD2¡Û¡Ù¤òÂç¤¤¯Å¸³«¡£ÃêÁª¤Ç¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹¤Ç¤Ï¤³¤Î2ºîÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë½ñÀÒ¡Ø¡ÖJ-POP LEGEND CAFE¡×ARTIST selection Vol.1 ÃæÅç¤ß¤æ¤¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§ÅÄ²È½¨¼ù¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÃæÅç¤ß¤æ¤´ØÏ¢ºîÉÊ¤Î¹çÆ±¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦À¥Èø°ì»°¤È²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦ÅÄ²È½¨¼ù¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡Ê¥È¡¼¥¯¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¡Ë¤¬2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£ÃæÅç¤ß¤æ¤¤È¶¦¤Ë°ã¤¦Î©¾ì¤ÇÊâ¤ó¤ÇÍè¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É2Ì¾¤Ë¤è¤ëµ®½Å¤Ê¥È¡¼¥¯¤È¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ë¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿Á´¹ñ¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡ØTHE FILM of Nakajima Miyuki II¡Ù¤È¡ØSingles 2000¡Ú¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦Blu-spec CD2¡Û¡Ù¤òÆ±»þ¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÃå¤Ç¡ÖA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊÎ¢ÌÌ2026Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼»ÅÍÍ¡Ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£MV½¸¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡Ö²¸ÃÎ¤é¤º¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ»þ¤Îµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡Ö¥¿¥ï¥é¥Ö¡ª¡×´ë²è¾ÜºÙ
¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È À¥Èø°ì»°¡õÅÄ²È½¨¼ù ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡Ê¥È¡¼¥¯¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¡Ë¾ÜºÙ
¡ØTHE FILM of Nakajima Miyuki ¶¡Ù¡õ¡ØSingles 2000¡Ú¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦Blu-spec CD2¡ÛÆ±»þ¹ØÆþ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÜºÙ
11·î30Æü¤Ë¤Ï¡¢½é¤ÎÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°ì¼ù¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹
ÃæÅç¤ß¤æ¤½é¤ÎÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÊDL¤Î¤ß¡Ë¡Ö°ì¼ù¡×¡Ê¥è¥ß¡§¤¤¤Á¤¸¤å¡Ë¤¬11·î30Æü¤ËÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ±¶Ê¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÈøÌî¿¿Àé»Ò¡¢Æ£¸¶µ¨Àá¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHK BSÆÃ½¸¥É¥é¥Þ¡Ø¤Þ¤°¤À¤é²°¤Î¥Þ¥ê¥¢¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡£¡Ê2025Ç¯3·î¤ËNHK BS4K¤Ç½éÊüÁ÷¡¢¤½¤·¤Æ11·î29Æü¤Ë¤ÏÁ°ÊÔ¡¢12·î6Æü¤Ë¤Ï¸åÊÔ¤¬NHK¡¡BS¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¡Ë
¡ØÃæÅç¤ß¤æ¤ ·à¾ìÈÇ LIVE¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2¡Ù¤¬2026Ç¯1·î2Æü¤«¤éºÆ¤ÓÁ´¹ñ¸ø³«
¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯1·î2Æü¤è¤ê¡ØÃæÅç¤ß¤æ¤ ·à¾ìÈÇ LIVE¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2¡Ù¤¬Á´¹ñ¸ø³«·èÄê¡£2022¡Á2024Ç¯¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÃæÅç¤ß¤æ¤ ·à¾ìÈÇ ¥é¥¤¥ô¡¦¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼ 2007-2016 ²ÎÎ¹¡Á±ï²ñ¡Á°ì²ñ¡Ù¡Ê2022Ç¯1·î¸ø³«¡Ë¡¢¡ØÃæÅç¤ß¤æ¤ ·à¾ìÈÇ ¥é¥¤¥ô¡¦¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼2¡Ù¡Ê2022Ç¯12·î¸ø³«¡Ë¡¢¡ØÃæÅç¤ß¤æ¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö²Î²ñVOL.1¡×·à¾ìÈÇ¡Ù¡Ê2024Ç¯12·î¸ø³«¡Ë¤Î·à¾ìÈÇ3ºîÉÊ¤ò°ìµó¾å±Ç¤¹¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êmiyuki-ls-movie.jp¡Ë¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯É½Í½Äê¡£
ÃæÅç¤ß¤æ¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§
ÃæÅç¤ß¤æ¤ ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§
