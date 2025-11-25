¡ÚÁ´Ê¸¡ÛÈÎÇä²ñ¼Ò¡ÖÇä¤ê¾å¤²¶â¤ò»ý¤ÁÆ¨¤²¤µ¤ì¤¿¡×...¸µ¡Ø¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±¡ÙÀÆÆ£¿µÆó¤Ë¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ëËÖÈ¯
¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡×
¡ÖÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤ÈÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢Èà¤ÏÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡Ø¿©¤¤ÉÞ»ý¤¬¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È²æ¡¹¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤Î¤½¤ó¤Ê»Ñ¤¬ÉÔØâ¤Ç¡È¾¯¤·¤Ç¤âÀ¸³èÈñ¤ÎÂ¤·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡É¤ÈÍ»Ö¤Ç¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥óÈÎÇä¶È¤Î£Ô¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊËÍ¤¿¤Á¤Î¹¥°Õ¤òÈà¤ÏÆ§¤ßí¸¤Ã¤¿¡£·è¤·¤Æµö¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤ÎÈÎÇä»ö¶È¤ò¹Ô¤¦£Ô¼Ò¤Î¸½Ìò¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ë£Á»á¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤ò²¡¤·»¦¤·¤Ê¤¬¤éµ¼Ô¤Ë¤½¤¦ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯10·î¡¢¸µ¡Ø¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ù¤ÎÀÆÆ£¿µÆó(43)¤ÏµÈËÜ¶½¶È¤«¤é·ÀÌó¤ò²ò½ü¤µ¤ì¡¢É½ÉñÂæ¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ïº¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀÆÆ£¤¬º£Ç¯£´·î¤«¤é¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤ÎÈÎÇä¶È¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¤À¤¬¡¢ÀÆÆ£¤ÎºÆµ¯¤Î¤¿¤á¤Ëµ¯¶È¤·¤¿¡Ö²¸¿Í¡×¤Ç¤¢¤ê¡Öµò¤ê¤É¤³¤í¡×¤Ç¤¢¤ëT¼Ò¤ò¡¢ÀÆÆ£¤ÏÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
A»á¤¬¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó½ñ¤ò¼ê¤ËÁÊ¤¨¤ë¡£
¡Ö¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤ÎÈÎÇäÍø±×¤ò¡¢£Ô¼Ò¤ÈÀÆÆ£¤ÇÀÞÈ¾¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤Ç¤·¤¿¡£Çä¤ê¾å¤²¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢10·î8Æü¤È9Æü¤ËÊ¡²¬¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤¿Ìó160Ëü±ß¤È¥ì¥¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Äà¤êÁ¬¤Î½àÈ÷¶â¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â²ñ¼Ò¤Î¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¡²¬¤Ç¤ÎÇä¾å¶â¤Ï°ìÃ¶¡¢ÀÆÆ£¤Î¸Ä¿Í¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤³¤«¤éT¼Ò¸ýºÂ¤ËÁ÷¶â¡£Çä¤ê¾å¤²Êó¹ð¤ÏÀÆÆ£¤¬Ã´Åö¤·¡¢Àº»»¤Ï£Ô¼Ò¤¬Ã´Åö¡£Çä¤ê¾å¤²¤«¤é·ÐÈñ¤Ê¤É¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿Íø±×¤ÎÈ¾³Û¤òÊó½·¤È¤·¤ÆÍâ·îËö¤Ë»ÙÊ§¤¦¡¼¡¼¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÅÂ¥¤·¤Æ¤âÊÖÅú¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÈà¤¬160Ëü±ß¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡£¤³¤Á¤é¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢Çä¤ê¾å¤²¤ò»ý¤ÁÆ¨¤²¤µ¤ì¤¿¤âÆ±Á³¤Ç¤¹¡×
¤Ê¤¼¡¢ÀÆÆ£¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤òÁ÷¶â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¸åÆü¡¢Èà¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤«¤é£Ô¼Ò¤ËÂÐ¤·¤³¤ó¤Ê¼ñ»Ý¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ò»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤Ù¤Êó½·¤Î°ìÉô¤¬Ì¤Ê§¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÊó½·¤âÌ¤Ê§¤¤¤È¤Ê¤ë·üÇ°¤¬À¸¤¸¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤¬²ò·è¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢Çä¾å¶â¤ò°ìÃ¶¡¢ÀÆÆ£»á¤Î¼ê¸µ¤ËÎ±¤áÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ó
£Á»á¤¬Ê°¤ë¡£
¡ÖÀÆÆ£¤Ø¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢ÀÆÆ£¤¬¥«¥Í¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤«¤Í¤ÆÊó½·¤ÎÁ°Ê§¤¤¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Â»±×·×»»¤ò¤·¤Æ·ÐÈñ¤ò°ú¤¤¤¿³Û¤òÀÞÈ¾¤·¤ÆÊó½·¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Á°Ê§¤¤¶â¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Ï°ì¸þ¤ËÄó½Ð¤·¤Ê¤¤¡£¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Á´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¤À¤¬¤½¤Î¸å¡¢ÀÆÆ£¤¬¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ï¡¢£Ô¼Ò¼Ò°÷¤Î´¶¾ð¤òµÕÉï¤Ç¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÀÆÆ£¤Ï10·îËö¤«¤éT¼Ò¤òÄÌ¤µ¤º¤Ë¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤ò»ÅÆþ¤ì¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤ÇÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ãæ¿È¤ÏÆ±¤¸¤Ç¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤ä¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤òÊÑ¤¨¤Æ¡£°¼Á¤Ç¤¹¤è¡Ä¡Ä¡×¡Ê£Á»á¡Ë
¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤ÏÃ¤À¤¬¡¢T¼Ò¤ÏËÜ»ï¼èºà¤Ë¤³¤¦²óÅú¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÆÆ£»á¤È¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Îºá¤È¤·¤Æ·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×
ÀÆÆ£Â¦¤âÅ°Äì¹³Àï
°ìÊý¤ÎÀÆÆ£¤Ë»ý¤ÁÆ¨¤²µ¿ÏÇ¤ò¼Á¤¹¤È¡¢ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»ÎÆ±ÀÊ¤Î¤¦¤¨¤Ç¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡ÖÊ¡²¬¤Ç¤Î¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤ÎÇä¾å¶âÌó160Ëü±ß¤¬»ä¤Î¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ï8·îÊ¬¤È9·îÊ¬¤ÎÊó½·¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇä¾å¶â¤ò£Ô¼Ò¤ËÁ÷¶â¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÊó½·¤ÏÊ§¤ï¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌäÂê¤¬²ò·è¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï160Ëü±ß¤òÁ÷¶â¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÇä¾å¶â¤À¤±¤Ç¡¢¥ì¥¸¤Î½àÈ÷¶â¤ÏÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
ÀÆÆ£¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬ÊäÂ¤¹¤ë¡£
¡Ö10·î¤ÎÊ¡²¬¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò½ü¤¡¢¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤ÎÇä¾å¶â¤ÏT¼Ò¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢T¼Ò¤Ï8·î°Ê¹ß¤ÎÇä¾å¶â¤ä·ÐÈñ¤ÎÆâÌõ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Çä¾å¶â¤ä·ÐÈñ¤Î¾ÜºÙ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÀÆÆ£¤µ¤ó¤ÎÊó½·¤¬¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«²æ¡¹¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Ì¤Ê§¤¤°ÊÁ°¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é²æ¡¹¤ÏT¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢Çä¾å¶â¤ä·ÐÈñ¤ÎÆâÌõ¤ò¤¹¤Ù¤Æ³«¼¨¤¹¤ë¤è¤¦°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±þ¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÆ±»þÍú¹Ô¤Î¹³ÊÛ¸¢¡Ê·ÀÌó¤ÎÁê¼êÊý¤¬ºÄÌ³¤ÎÍú¹Ô¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼«¸Ê¤ÎºÄÌ³¤ÎÍú¹Ô¤òµñ¤à¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¸¢Íø¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢Çä¾å¶â¤òÀÆÆ£¤µ¤ó¤Î¼ê¸µ¤ËÎ±¤áÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÎ±¤áÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢²£ÎÎ¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£ÀÆÆ£¤µ¤ó¤Î¹Ô°Ù¤¬Ë¡Åª¤ËÒë¤á¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
10·îËö¤«¤é¸Ä¿Í¤ÇÆ±¤¸¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦È¿ÏÀ¤¹¤ë¡£
ÀÆÆ£¤¬¸½ºßÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡£T¼Ò¤È¶¦¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤È¤Ï¡¢Ì¾Á°¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë
¡ÖT¼Ò¤È¸ò¤ï¤·¤¿·ÀÌó½ñ¤Ë¤Ï¡¢¶¥¶ÈÈò»ßµÁÌ³¡Ê´ë¶È¤ÎÍø±×¤òÂ»¤Í¤ë¶¥¶È¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤µÁÌ³¡Ë¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢T¼Ò¤ÈÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤Èº®Æ±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤âÊÑ¤¨¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤âË¡Åª¤ËÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÀÆÆ£¤ÎÂåÍý¿Í¡Ë
Å°Äì¹³Àï¤Î¹½¤¨¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¼èºà¤Î½ªÈ×¡¢ÀÆÆ£ËÜ¿Í¤ÏT¼Ò¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤³¤¦ÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤Î»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£¤³¤¦¤·¤ÆÉ½¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¤ÏT¼Ò¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ì¤Ê§¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç²æËý¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÌ¤Ê§¤¤¤¬Â³¤¯¤Î¤«¡¢¤ÈÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×
Î¾¼Ô¤Î¼çÄ¥¤Ï¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¿©¤¤°ã¤¦¡£³Î¤«¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤âÀÆÆ£¤¬Âç¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ºÆµ¯¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ïº£¸å¤â¸±¤·¤½¤¦¤À¡£
