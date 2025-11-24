¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï10ÅÀËþÅÀ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï£°ÅÀ¡×¥Ô¥Ã¥Á³°¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹18ºÐ¥ä¥Þ¥ë¡£´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤«¤éÉ³²ò¤¯¡È¿ÍÊªÁü¡É¡ÖÇ®¶¸Åª¤Ê¿Íµ¤¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢È¿´¶¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡¥é¥ß¥Í¡¦¥ä¥Þ¥ë¤ÏÈóËÞ¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤Ê¤ë¤¿¤Ó¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£ Èà¤ÏEURO»Ë¾åºÇÇ¯¾¯Í¥¾¡¼Ô¡Ê17ºÐ¤È1Æü¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÇ¯¾¯ÀèÈ¯½Ð¾ìµÏ¿¤âÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÇØÈÖ¹æ10¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ë¥µ¤ÎÎý½¬¾ì¡¢¥·¥¦¥¿¡¦¥¨¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ð¤Ç¤âÈà¤Î°·¤¤¤Ë¤¯¤¤ÂÖÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Þ¥ë¥«»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¥ä¥Þ¥ë¤¬¡Ö¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¡×¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡Ö¤¦¤ó¤¶¤ê¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°µÅÝÅª¤Ê¸ÄÀ¡¢»þ¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¡¢»þ¤Ë¤Ï²×Î©¤¿¤·¤¤À³Ê¤Î¥ä¥Þ¥ë¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢ÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¤¤ÏÊÌ¤À¡£
¡¡·ï¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤¬¡¢¸µÎø¿Í¤Î¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥Ë¥³¥ë¤È¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤Î³¤´ß±è¤¤¤ò¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÇÈô¹Ô¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò²÷¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¡¢Èà¤Ï¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃ¯¤«¤Ëµ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤½¤ÎSNS¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ëµï¾ì½ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÂç¾æÉ×¡¢º£Æü¤ÏºÇ¸å¤ÎÆü¤À¡£ÌÀÆü¤Ë¤ÏÌá¤ë¤è¡×¤È¥ê¥×¥é¥¤¤·¡¢»öÂÖ¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶á¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ä¥Þ¥ë¤ÏÀÎ¤«¤é³»¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï¡¢¼þ¤ê¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢º£¤ÏÅ¨°Õ¤Î¤¢¤ë´Ä¶¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤À¡£¡Ö¿Í¡¹¤¬²¿¤ò¸À¤ª¤¦¤È¡¢ËÍ¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÈà¤Ï¤è¤¯¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö²æ¡¹¤ÏÈà¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ï¥ó¥¸¡Ê¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯¡Ë¤â¥Ç¥³¤âÆ±¤¸¹Í¤¨¤À¡×¤È¡¢¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¾ðÊó¶Ú¤ÏÍÊ¸î¤¹¤ëÀ¼¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡°µÅÝÅª¤Ê¸ÄÀ¡¢»þ¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¡¢»þ¤Ë¤Ï²×Î©¤¿¤·¤¤À³Ê¤Î¥ä¥Þ¥ë¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢ÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¤¤ÏÊÌ¤À¡£
¡¡·ï¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤¬¡¢¸µÎø¿Í¤Î¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥Ë¥³¥ë¤È¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤Î³¤´ß±è¤¤¤ò¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÇÈô¹Ô¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò²÷¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¡¢Èà¤Ï¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃ¯¤«¤Ëµ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤½¤ÎSNS¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ëµï¾ì½ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÂç¾æÉ×¡¢º£Æü¤ÏºÇ¸å¤ÎÆü¤À¡£ÌÀÆü¤Ë¤ÏÌá¤ë¤è¡×¤È¥ê¥×¥é¥¤¤·¡¢»öÂÖ¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶á¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ä¥Þ¥ë¤ÏÀÎ¤«¤é³»¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï¡¢¼þ¤ê¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢º£¤ÏÅ¨°Õ¤Î¤¢¤ë´Ä¶¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤À¡£¡Ö¿Í¡¹¤¬²¿¤ò¸À¤ª¤¦¤È¡¢ËÍ¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÈà¤Ï¤è¤¯¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö²æ¡¹¤ÏÈà¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ï¥ó¥¸¡Ê¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯¡Ë¤â¥Ç¥³¤âÆ±¤¸¹Í¤¨¤À¡×¤È¡¢¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¾ðÊó¶Ú¤ÏÍÊ¸î¤¹¤ëÀ¼¤ò´ó¤»¤ë¡£