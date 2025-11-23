12·î¤Ï¡ÖÉÊÀî¹ÁÆî¡×¥¨¥ê¥¢¤ÇXR¤ÈAI¤Ë¤è¤ë¡È¸÷¤È²»¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖÂÎ¸³¡É¤ò³Ú¤·¤â¤¦
¡¡THRUSTER¡Ê¥¹¥é¥¹¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡¢12·î1¡Á25Æü¤Î17¡Á22»þ¤ËÅìµþÅÔ¤ÎÉÊÀî¹ÁÆî¥¨¥ê¥¢¡ÊNTTÉÊÀîTWINSÁ°¹¾ì¡¢ÉÊÀî¥·¡¼¥º¥ó¥Æ¥é¥¹¤Û¤«¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëXR¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSHINAGAWA KONAN XR Touch the City -¸÷¤È¥ê¥º¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢-¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢XR¥¢¥×¥ê¤ÈÂÐÏÃ·¿AI¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î´ë²è¡¦³«È¯¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖSHINAGAWA KONAN XR Touch the City -¸÷¤È¥ê¥º¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢-¡×¤Î³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÉÊÀî¹ÁÆî¥¨¥ê¥¢¤Î³Æ½ê¤Ë¤Æ¥Ó¥ëÊÉÌÌ¤ä¹¾ì¤¬¸÷¤È²»¤ÇºÌ¤é¤ì¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆXR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦Ë×ÆþÅª¤ÊÂÎ¸³¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¥¢¥×¥êÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¡Ö³¹¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î·Á¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÉÊÀî¹ÁÆî¤ËÀ³¤à¿å¤ÎÀºÎî¡Ö¥ß¥Ê¥â¥ó¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢THRUSTERÆÈ¼«¤ÎÂÐÏÃ·¿AI¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖNu-Ma¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤È¡¢³¹¤ä¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ëXR±é½Ð¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÁ´5¥«½ê¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¤¦¤Á¡¢3¥«½ê¤Ç5Ê¬¤Ë1²ó¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à±é½Ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ß¥Ê¥â¥ó¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤äXR±é½Ð¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¡¢1Ê¬´Ö¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥·¥ç¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡NTTÉÊÀîTWINSÁ°¹¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥ëÊÉÌÌ¤ä¾²ÌÌ¤Ø¤Î¾ÈÌÀ±é½Ð¡¢¥Õ¥í¥¢¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Â¿³Ñ·Á¥ª¥Ö¥¸¥§Â¤ºî¤¬¡¢¿Í¤ÎÆ°¤¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ËÊÑ²½¤·¡¢XR¥¢¥×¥ê¤È¤Î±é½Ð¤È¤âÏ¢Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÇË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ëÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¥³¥¯¥èÁ°¤«¤éÉÊÀî¥·¡¼¥º¥ó¥Æ¥é¥¹¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È±è¤¤¤Î¥Ó¥ëÊÉÌÌ¤Ë¤Ï¡¢10·î1¡Á20Æü¤Î´ü´Ö¤ËÊç½¸¤·¤¿¡Ö¥ß¥Ê¥â¥ó¤È¤¤é¤¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÅÉ¤ê³¨¤¬¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊXR¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥È¤È¤·¤Æ¾þ¤é¤ì¤ë¡£·úÊª¤Î·Á¾õ¤òVPS¡ÊVisual Positioning System¡Ëµ»½Ñ¤ÇÀµ³Î¤ËÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤«¤¶¤¹¤ÈXR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢RED¡¢TLD¡¢PRISM¡¢THRUSTER¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¡¢NTT¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¡¢¸÷¡¦²»¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê±é½Ð¤ò³ÆÊ¬Ìî¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¶¦Æ±¤Ç¼ê¤¬¤±¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÊÀî¥·¡¼¥º¥ó¥Æ¥é¥¹¤Î¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢NTT¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀèÃ¼²»¶Áµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö²»¶ÁXR¡×ÂÎ¸³¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ü³¹¤ä¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ëXR±é½Ð¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊË×Æþ´¶
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¥¢¥×¥êÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¡Ö³¹¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î·Á¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÉÊÀî¹ÁÆî¤ËÀ³¤à¿å¤ÎÀºÎî¡Ö¥ß¥Ê¥â¥ó¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢THRUSTERÆÈ¼«¤ÎÂÐÏÃ·¿AI¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖNu-Ma¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤È¡¢³¹¤ä¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ëXR±é½Ð¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÁ´5¥«½ê¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¤¦¤Á¡¢3¥«½ê¤Ç5Ê¬¤Ë1²ó¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à±é½Ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ß¥Ê¥â¥ó¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤äXR±é½Ð¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¡¢1Ê¬´Ö¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥·¥ç¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡NTTÉÊÀîTWINSÁ°¹¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥ëÊÉÌÌ¤ä¾²ÌÌ¤Ø¤Î¾ÈÌÀ±é½Ð¡¢¥Õ¥í¥¢¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Â¿³Ñ·Á¥ª¥Ö¥¸¥§Â¤ºî¤¬¡¢¿Í¤ÎÆ°¤¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ËÊÑ²½¤·¡¢XR¥¢¥×¥ê¤È¤Î±é½Ð¤È¤âÏ¢Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÇË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ëÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¥³¥¯¥èÁ°¤«¤éÉÊÀî¥·¡¼¥º¥ó¥Æ¥é¥¹¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È±è¤¤¤Î¥Ó¥ëÊÉÌÌ¤Ë¤Ï¡¢10·î1¡Á20Æü¤Î´ü´Ö¤ËÊç½¸¤·¤¿¡Ö¥ß¥Ê¥â¥ó¤È¤¤é¤¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÅÉ¤ê³¨¤¬¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊXR¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥È¤È¤·¤Æ¾þ¤é¤ì¤ë¡£·úÊª¤Î·Á¾õ¤òVPS¡ÊVisual Positioning System¡Ëµ»½Ñ¤ÇÀµ³Î¤ËÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤«¤¶¤¹¤ÈXR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢RED¡¢TLD¡¢PRISM¡¢THRUSTER¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¡¢NTT¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¡¢¸÷¡¦²»¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê±é½Ð¤ò³ÆÊ¬Ìî¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¶¦Æ±¤Ç¼ê¤¬¤±¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÊÀî¥·¡¼¥º¥ó¥Æ¥é¥¹¤Î¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢NTT¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀèÃ¼²»¶Áµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö²»¶ÁXR¡×ÂÎ¸³¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£