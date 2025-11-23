Æü»º¡Ö¡ÈÏ·ÊÞ¡É¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡×Éü³è¤Ë´üÂÔÂç¡ª ²¤½£¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥é¡×ÆüËÜÆ³Æþ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë!? 40Ç¯Â³¤¤¤¿¡È¹ñÌ±Åª¥Ö¥é¥ó¥É¡É¡Ö¥Þ¡¼¥Á¡×¤Ï¤Ê¤¼¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«
40Ç¯´Ö´Ó¤«¤ì¤¿¡ÖÃ¯¤â¤¬µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ
¡¡Æü»º¡Ö¥Þ¡¼¥Á¡×¤È¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤ò40Ç¯´Ö´Ó¤¤¤¿°ìÂæ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿4ÂåÌÜ¡ÊK13·¿¡Ë¤Ï2010Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¹ñÆâ¸þ¤±¤ÎÀ¸»º¤ò½ª¤¨¡¢ÀäÈÇ¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¹ñÌ±Åª¤ÊÏ·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Éü³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬Æü»º¤Î¡Ö¡ÈÏ·ÊÞ¡É¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡×ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥Þ¡¼¥Á¤ÏÀ¤³¦160¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¼Ö¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â4ÂåÌÜ¤Ï¡¢¥¿¥¤À¸»º¤ÎÍ¢Æþ¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡4ÂåÌÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¤ÏºÇÎ÷²Á¥°¥ì¡¼¥É¤Ç99Ëü±ß¤«¤é¤È¡¢100Ëü±ß¤òÀÚ¤ëÀïÎ¬Åª¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤Ç¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥Á¤ÎÅÁÅý¤Ç¤¢¤ë¥¢¡¼¥Á¾õ¤Î¥µ¥¤¥É¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ä´Ý¤¤¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢3ÂåÌÜ¡ÊK12·¿¡Ë¤Ç¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤Ï¥°¥Ã¤ÈÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢¤è¤êÉáÊ×Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ½ª·¿¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3825mm¡ßÁ´Éý1665mm¡ßÁ´¹â1515mm¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤âK12·¿¤è¤ê¤â¡¢µ¡Ç½À¤È¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤òÍ¥Àè¤·¤¿¼ÂÍÑÅª¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢¿·³«È¯¤Î1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó3µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖHR12DE¡×¤ÈÉûÊÑÂ®µ¡ÉÕ¤CVT¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ79PS¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯10.8kgfm¤òÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥¹¥È¥é¥Ã¥È¼°¡¢¥ê¥¢¤Ë¥È¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¡¼¥à¼°¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½À®¤Ç¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¤¾è¤êÌ£¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¡¼¥Á¤ÎÎò»Ë¤Ï1982Ç¯¤Î½éÂå¡ÊK10·¿¡Ë¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢4À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2022Ç¯8·î¤Ë¹ñÆâ¸þ¤±¤ÎÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤·¡¢40Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¡¼¥Á¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æü»º¤«¤éÌÀ³Î¤Ê¸ø¼°È¯É½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸ÄÀÅª¤À¤Ã¤¿ÀèÂå¤ÎK12·¿¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢K13·¿¤Ï¥Þ¡¼¥ÁÆÈ¼«¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÇö¤Þ¤ê¡¢Ë×¸ÄÀ¤ÇÎ÷²Á¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é¥æ¡¼¥¶¡¼Î¥¤ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢ÈÎÇä¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢Æü»º¤¬¿Ê¤á¤ë¡ÖÁªÂò¤È½¸Ãæ¡×¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÀïÎ¬¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢Æ±¤¸Æü»º¤Î¡Ö¥Î¡¼¥È¡×¤È¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¡×¤Ë¤è¤ë¡È¶´·â¡É¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤¯¤ËÆü»º¼«¿È¤¬¥Î¡¼¥È¤ËÆÈ¼«¤ÎÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡Öe-POWER¡×¤òÅëºÜ¤·¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¡¼¥Á¤È¤ÎÆâÉô¶¥¹ç¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àè¿ÊÅª¤Ç¼ý±×À¤Î¹â¤¤¥Î¡¼¥È¤Ë·Ð±Ä»ñ¸»¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¡¢Î÷²Á¤Ê¾®·¿¼Ö¥Ë¡¼¥º¤ÏÅö»þ»Ô¾ì³ÈÂç¤¬Ãø¤·¤«¤Ã¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤È¤·¤ÆÅöÁ³¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥Á¤¬½¾Íè¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤È¤·¤Æ¹ñÆâ¤ÇÉü³è¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹ñÌ±Åª¤ÊÂç½°¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þ¾Ã¤¨¤æ¤¯¤Î¤Ï¤·¤Î¤Ó¤Ê¤¤¡Ä¡Ä
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢²¤½£¤Ç¸å·Ñ¼Ö¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¿··¿EV¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥é¡×¤¬ÆüËÜ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¥é¤Ï¡¢²¤½£¸þ¤±¥Þ¡¼¥Á¤Ë½éÂå¤«¤é¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤âÎò»Ë¤¢¤ëÌ¾¾Î¤Ç¤¹¡£
¡¡2025Ç¯10·î29Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ÊJMS¡Ë2025¡×¤Ç¤Ï¡¢½éÆü¤Î¥×¥ì¥¹¥Ç¡¼¡ÊÊóÆ»È¯É½Æü¡Ë¤Ë¤Î¤ß¡¢¤³¤Î¥Þ¥¤¥¯¥é¤¬Å¸¼¨¤µ¤ìÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¿··¿¥Þ¥¤¥¯¥é¤Ï¡¢¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Àè¤Î¥ë¥Î¡¼¤Ê¤É¤È¶¦Æ±¤Ç²¤½£¤Ë¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿EVÀìÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤ÎJMS2025²ñ¾ì¤Ç¤â¤»¤Ã¤«¤¯ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥¯¥é¤ÎÅ¸¼¨¼Ö¤ÏÅ±µî¤µ¤ì¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¹ñÆâ¸þ¤±¤Î»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¥Þ¥¤¥¯¥é¤Ïe-POWER¤Ê¤É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ÎÀßÄê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡¢²¤½£¤Ç¤ÎÁÛÄê²Á³Ê¤ÏÆüËÜ±ß¤ÇÌó480Ëü±ß¤Ë¤âÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¥Þ¡¼¥Á¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¡Ö¼êº¢¤Ê¹ñÌ±¼Ö¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤ÎÆ³Æþ¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¡¢¥Þ¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤ÎÉü³è¤â¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥Þ¡¼¥Á¤¬40Ç¯´Ö°¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»þÂå¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÃ¯¤â¤¬µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥â¡¼¥¿¥ê¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÎò»Ë¤½¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¹ñÌ±Åª¤ÊÂç½°¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¾Ã¤¨¤æ¤¯¤Î¤ÏÀË¤·¤¤¸Â¤ê¡£¤½¤ÎÌ¾¤¬¼¡À¤Âå¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ë·Ñ¾µ¤µ¤ì¤ë¤ï¤º¤«¤Ê²ÄÇ½À¤òÌ©¤«¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£