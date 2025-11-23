¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤âÈôÍè¡ª11/30¡ÖÃÛ¾ë´ðÃÏ¹Ò¶õº×¡×¤ÇÇ÷ÎÏ¤ÎÅ¸¼¨Èô¹Ô¤òÂÎ´¶¡¢Î×»þÆÃµÞ¡¦ÆÃµÞ44ËÜ¤¬ÃÛ¾ë±Ø¤ËÎ×»þÄä¼Ö¡ÊÊ¡²¬¡Ë
¹Ò¶õ¼«±ÒÂâÃÛ¾ë´ðÃÏ¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡ÖÃÛ¾ë´ðÃÏ¹Ò¶õº×¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢ÌÜ¶Ì¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥ÈÈô¹Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢F-2¡¦F-15ÀïÆ®µ¡¡¢V-22¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¹Ò¶õµ¡¤¬¶õ¤ÈÃÏ¾å¤Ë½¸·ë¡£´ðÃÏÆâÃó¼Ö¾ì¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Íè¾ì¤Ë¤Ï¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍøÍÑ¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢JR¶å½£¤ÏÎ×»þÆÃµÞÎó¼Ö4ËÜ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃµÞ44ËÜ¤òÃÛ¾ë±Ø¤ËÎ×»þÄä¼Ö¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÇîÂ¿¡¦¾®ÁÒ¡¦ÂçÊ¬ÊýÌÌ¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÅ°Äì¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¶õ¤ÎÌÔ¼Ô½¸·ë¡ªÂ©¤ò¤Î¤àÅ¸¼¨Èô¹Ô¤ò¸«Æ¨¤¹¤Ê
¹Ò¶õº×¤ÎÌÜ¶Ì¤Ç¤¢¤ëÅ¸¼¨Èô¹Ô¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥ÈÈô¹Ô¥Á¡¼¥à¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡Ê11:35¤«¤é¤ÎÍ½Äê¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ðÃÏ½êÂ°¤ÎF-15J¡¢F-2ÀïÆ®µ¡¤ä¡¢T-4Îý½¬µ¡¡¢U-125AµßÆñÁÜº÷µ¡¡¢UH-60JµßÆñ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Îµ¡ÂÎ¤â¶õ¤òÉñ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤ÎOH-1´ÑÂ¬¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î¥Ó¡¼¥Á350¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥¦¥¤¥¹¥¡¼¥Ñ¥Ñ¡×¡Ê¥¨¥¯¥¹¥È¥éEA300¡Ë¤Ë¤è¤ë¶¥µ»¶Êµ»Èô¹Ô¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ºÌ¤Êµ¡ÂÎ¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¾å¤Ç¤âÂç¶½Ê³¡ª¤¢¤ÎÆ´¤ì¤Îµ¡ÂÎ¤ò´Ö¶á¤ÇÇÒ¤á
ÃÏ¾åÅ¸¼¨¤â½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£Å¸¼¨Èô¹Ô¤ò¹Ô¤¦¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡¢F-15J¡¢F-2¡¢T-4¡¢U-125A¡¢UH-60J¡¢Î¦¼«OH-1¡¢³¤ÊÝ¥Ó¡¼¥Á350¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¥Ñ¥Ñ¡Ê¥¨¥¯¥¹¥È¥éEA300¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢C-2Í¢Á÷µ¡¡¢KC-46¶õÃæµëÌý¡¦Í¢Á÷µ¡¡¢CH-47JÍ¢Á÷¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¡¢T-7Îý½¬µ¡¡¢U-4Â¿ÍÑÅÓ»Ù±çµ¡¤Ê¤É¤â´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤ÎUH-1Â¿ÍÑÅÓ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤äV-22¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎP-1¾¥²üµ¡¡¢ÊÆ·³µ¡¤ÎC-12¤âÃÏ¾å¤ËÊÂ¤Ó¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Ç¤¹¡£
Èô¹Ôµ¡¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª²»³Ú¤Ë¥É¥ê¥ë¤ËÂÀ¸Ý¤Þ¤Ç
²ñ¾ì¤Ç¤ÏÈô¹Ôµ¡°Ê³°¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬¸©Î©°éÆÁ´Û¹âÅù³Ø¹»´É¸¹³ÚÉô¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¤ä¡¢¹Ò¶õ³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥É¥ê¥ë¡¢·ÙÈ÷¸¤·±ÎýÅ¸¼¨¡¢ÃÛ¾ë´ðÃÏÂÀ¸ÝÉô¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼þÊÕ¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëPR¥Ö¡¼¥¹¡Ö¤Þ¤Á¤Î¥¤¥Á¤ª¤·¾Ò²ð¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤ä¡Ö¥¥Ã¥º¡¦¥«¡¼±¿¹Ô¡×¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ðÃÏÆâ¤Ë¤ÏÇäÅ¹¥¨¥ê¥¢¤äµÙ·Æ¾ì½ê¤âÀß¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤¢¤ê¡ª»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Êª¥ê¥¹¥È¡ª
¹Ò¶õº×ÅöÆü¤Ï¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤áÆþÌç»þ¤ä´ðÃÏÆâ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¹ß¼Ö»þ¤Ë¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´ðÃÏÆâ¤Ø¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢»°µÓ¡¦µÓÎ©Îà¡¢¼òÎà¡Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¡Ë¡¢¿ÏÊªÎà¡¢½Æ´ï¡¢¥â¥Ç¥ë¥¬¥ó¡¢¥É¥í¡¼¥ó¡¢¥é¥¸¥³¥óµ¡¡¢¥Æ¥ó¥È¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¡¢¥Ú¥Ã¥È¡Ê²ð½õ¸¤¤ò½ü¤¯¡Ë¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¥Ï¥µ¥ß¤ä¤ª¼ò¤Ê¤É¤Î·ÚÈù¤Ê»ý¤Á¹þ¤ß¶Ø»ßÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼ê²ÙÊª¸¡ºº¾ì¤ÎÊü´þÉÊÈ¢¤ØÊü´þ¤·¤¿¾å¤ÇÆþÌç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»°µÓ¤äµÓÎ©Îà¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À¾ì¹ç¡¢¼ê²ÙÊª¸¡ºº¾ì¤Ç·¸°÷¤Ë¤è¤ë¸ÇÇû½èÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ï¸Ç¤¯¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°û¼ò¤â¥À¥á¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥È¤â»ØÄê¾ì½ê¤Ç
»ý¤Á¹þ¤ß¶Ø»ßÉÊ°Ê³°¤Ë¤â¡¢´ðÃÏÆâ¤Ç¤Î¶Ø»ß¹Ô°Ù¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Æ¤¤¤Î¿¹¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÄê¾ì½ê°Ê³°¤Ç¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥È¤äÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß°Ø»Ò¤Î»ÈÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥¬¥¹¥³¥ó¥í¤Ê¤É²Ðµ¤¤Î»ÈÍÑ¤ä¡¢°û¼ò¤â¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢À¯¼£Åª¤ÊÀëÅÁ³èÆ°¤ä¥Ó¥éÇÛ¤ê¡¢½¸²ñ¡¢±éÀâ¡¢¤Î¤Ü¤ê¤Î»ÈÍÑ¡¢Ìµµö²Ä¤Î±Ä¶È¹Ô°Ù¡¢¹Ò¶õº×±¿±Ä¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤ë¹Ô°Ù¡¢¹Ò¶õµ¡¤Ø¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¸÷Àþ¾È¼Í¤Ê¤É¤â¶Ø»ß»ö¹à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãó¼Ö¾ì¤ÏÌµ¤¤¤¾¡ªÅöÆü¤ÏJR¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¤¬ÊØÍø¡ª
ÅöÆü¤Ï´ðÃÏÆâ¤Ë°ìÈÌÍè¾ì¼ÔÍÑ¤ÎÃó¼Ö¾ì¡Ê¥Ð¥¤¥¯¡¢¼«Å¾¼Ö¤ò´Þ¤à¡Ë¤ÏÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍøÍÑ¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ðÃÏ³°¤ËÎ×»þÃó¼Ö¾ì¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÜºÙ¤ÏÃÛ¾ë´ðÃÏ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÃÛ¾ë´ðÃÏ¹Ò¶õº×Î×»þÃó¼Ö¾ì¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤Ç³ÎÇ§¤¬É¬Í×¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢JR¶å½£¤¬¹Ò¶õº×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÎ×»þÎó¼Ö¤Î±¿Å¾¤äÆÃµÞÎó¼Ö¤ÎÎ×»þÄä¼Ö¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î×»þÆÃµÞÎó¼Ö¤¬4ËÜ±¿Å¾¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÃµÞÎó¼Ö¤¬ºÇ´ó¤ê¤ÎÃÛ¾ë±Ø¤ËÎ×»þÄä¼Ö¡¢Î×»þÉáÄÌÎó¼Ö¡ÖÃÛ¾ë´ðÃÏ¹Ò¶õº×¹æ¡×¤â45ËÜ±¿Å¾¤µ¤ì¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏJR¶å½£¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÛ¾ë´ðÃÏ¹Ò¶õº×¡×³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯11·î30Æü(Æü)¡¡¸áÁ°8»þ¡Á¸á¸å3»þ¡Ê¸áÁ°8»þ¤Ë³«ÌçÍ½Äê¤Ç¡¢¸á¸å2»þ¤ËÆþ¾ìÄùÀÚ¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ë
¾ì½ê¡§¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ ÃÛ¾ë´ðÃÏ¡ÊÊ¡²¬¸©ÃÛ¾å·´ÃÛ¾åÄ®Âç»úÀ¾È¬ÅÄ¡Ë
Ãí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Å·¸õ¤äÇ¤Ì³¿ë¹Ô¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢µÞî±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Îµ¬ÌÏ½Ì¾®¤äÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º®»¨¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÂà¾ì¤ËÄ¹»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JR¶å½£¤¬ÆÃµÞ44ËÜ¤ÎÎ×»þÄä¼Ö¤äÎ×»þÎó¼Ö45ËÜ¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÛ¾ë´ðÃÏ¹Ò¶õº×¤Ï¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¶Ë¤á¤ÆÊØÍø¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÈô¹ÔÅ¸¼¨¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÆÃµÞ»ØÄêÀÊ·ô¤ÎÈ¯ÇäÆü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤ò¼é¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¹Ò¶õº×¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
