¡¡¼ý¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤Ê¤¤Êª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐºö¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤ÎÇÛÉÛ¤ä»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ»Ò¶¡1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ßµëÉÕ¤Ê¤É¤ÎÊý¿Ë¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â»ÔÆâ³Õ¡£¤·¤«¤·À¤´Ö¤«¤é¤Ï¡Ô¤½¤ì¤è¤ê¤â¸ºÀÇ¤ò¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎµëÍ¿¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖºÐÈñ¡×¤ò·î³Û5Ëü±ß°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦Ë¡°Æ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢¹ñÌ±¤«¤é¤ÏÈ¿È¯´¶¾ð¤¬Ê®¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð1999Ç¯°ÊÍè¤ÎºÐÈñ°ú¤¾å¤²
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¤ÎºÐÈñ¤Ï°ìÈÌ¤ÎµÄ°÷¤Ç·î³Û129Ëü4000±ß¡£¤½¤ì¤¬·î134Ëü4000±ß¤Ø¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ú¤¾å¤²»þ´ü¤Ï¼¡¤Î¹ñÀ¯Áªµó¸å¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¤â¤·¤³¤ì¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢1999Ç¯°ÊÍè¤ÎºÐÈñ°ú¤¾å¤²¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ú¤¾å¤²¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñ²È¸øÌ³°÷ÆÃÊÌ¿¦¤Î·î³ÛµëÍ¿¤òÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë²þÀµ°Æ¤¬¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ä¡¢Ì±´Ö¤ÎÄÂ¾å¤²¤ÎÎ®¤ì¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¹ñ²ñË¡¤Ç¤Ï¡È¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¡¢°ìÈÌ¿¦¤Î¹ñ²È¸øÌ³°÷¤ÎµëÍ¿¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤ºÐÈñ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡É¤È¤¤¤¦µ¬Äê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²óÄó½Ð¤µ¤ì¤ë²þÀµ°Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎºÐÈñ¤ÎÊý¤¬¸øÌ³°÷¤è¤ê¤âÄã¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢·î5Ëü±ß¤È¤¤¤¨¤ÐÇ¯´Ö¤Ç60Ëü±ß¤Ç¤¹¡£Ì±´Ö´ë¶È¤Ê¤é¤³¤ì¤Û¤É°ìµ¤¤Ë¾ºµë¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÊÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¤³¤ÎÊóÆ»¤Ë¡¢¡ÖNO¡×¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤À¡£ÊóÆ»¤Ç¤ÏºÐÈñ¥¢¥Ã¥×¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤¹¤ë°Ý¿·¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ô°Ý¿·¤È¤·¤ÆÁý³Û¤ÎÄ´À°¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Õ¤ÈÈÝÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÔµÄ°÷¤ÎÊó½·¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡ÖÌÀ³Î¤ËÈ¿ÂÐ¡×¤À¡Õ¡Ô°Ý¿·¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤À¤±¤¬¸½ºß¤â2³äÊó½·ºï¸º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÄ°÷Êó½·¤ò¾å¤²¤ëÁ°¤Ë¹ñÌ±¤ÎµëÍ¿¤ò¾å¤²¤è¡Õ¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ý¿·¤Î¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¤ÈµÕ¹Ô
¡Ö°Ý¿·¤Ï¼«°ÝÏ¢Î©¤ÎºÝ¤Ë¡È¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¡É¤È¤·¤Æ¡¢µÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤òÀäÂÐÍ×·ï¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£²óÊóÆ»¤µ¤ì¤¿ºÐÈñ¤Î°ú¤¾å¤²¤Ï¡¢¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¤È¤ÏµÕ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡Êª²Á¹â¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Êµ¤²óÉü¤ÎÃû¤·¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¸½ºß¡£Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÊó½·°ú¤¾å¤²ÊóÆ»¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï
¡ÖºÐÈñ¥¢¥Ã¥×¤Ï¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤í¡£½çÈÖ¤¬µÕ¤Ê¤ó¤À¤è¡×¡Ö·ë¶É¸ºÀÇ¤â¤»¤º¤ËºÐÈñ¤Ï¾å¤²¤ë¤Î¡©¹ñÌ±¤Î¾õ¶·¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¡×¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¥Þ¥¸¤Ç¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡×
¡¡¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡Ô¤¤Á¤ó¤È»Å»ö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¥¢¥Ã¥×¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡Õ¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸½¾õ¹ñÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤ÏË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤éÊó½·¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤¬¶Ú¤À¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡½¡½¡£