発足から1か月の高市政権。21兆円を超える大規模な経済対策を閣議決定しました。「おこめ券」などのための資金や電気・ガス料金の補助金。物価高の中、街の人たちはどう受け止めたのでしょうか。

■政権発足から1か月…“21兆円超”大型経済対策

21日、政府が決定した21兆円超えの大型経済対策。街で聞かれたのは…。

「電気・ガス代はぜひぜひ」

「おこめ券とか、あまり意味ないんじゃないかな」

“期待”と“疑問”の声。

21日午後、G20サミット出席のため、南アフリカへ出発した高市首相。21日で政権発足から1か月、打ち出したのが…。

高市首相

「日本と日本人の底力で不安を希望に変えるべく、強い経済を実現する“総合経済対策”を、先ほど政府与党で決定いたしました」

“高市カラー”が反映された21兆円超えの大型経済対策。暮らしに大きくかかわる「おこめ券や電子クーポン」「冬の電気・ガス代」「子ども1人あたり2万円の現金給付」について、街で聞いてみました。

まずは、おこめ券などの食料支援について、スーパーにコメを買いに来た人は…。

会社員（60代）

「値段見てみるとやっぱり3000円くらいする、安くても。5000円ぐらい出してもらった方がいい」

新米5キロを買える金額に期待。それよりさらに上を期待する人も…。

アメフト部 大学生（23）

「自分とか1日で5合くらいコメ食べちゃうんですけど、本当に食費が今いちばんしんどくて、月7〜8万円くらい持っていかれる。それが1番ネック、生活で。1万円くらいくれたらうれしい。高市さんよろしくお願いします」

早い自治体では、年明けの1月に始まるという見方も出ていますが、使い方は自治体に委ねるため、給付金額や開始時期などに“地域差”が生まれる可能性も。

70代

「（地域差があるのは）ちょっと不公平、意味がないと思う。そしたら消費税を、食品をゼロやった方がね。配るんだって手数料、すごいかかりますよね。券を配るだけじゃない、ほかの方法がいいのかなと」

高市政権の大型経済対策、次は「電気・ガス料金」の補助。使用量によりますが、標準家庭で来年1月からの3か月で合計「7000円程度」安くなる見込みです。

50代

「床暖使う。冬はガス代が上がる。早めに下がってほしい」

──もうつけている？

50代

「つけている、寒いので。3か月で7000円か。でも（補助が）ないよりかは」

暖房代がかかる冬、補助はありがたいという声がある一方で…。

50代

「もうちょっと欲しいなぁ。3か月で7000円でしょ、もう一声って感じ。今みたいに何でも物価高騰だと1年ずっと（補助）の方が助かる」

高市政権の大型経済対策、子育て世帯への支援として18歳以下の子ども1人あたり2万円の現金が給付されます。

所得制限はありませんが、給付は1回限り、新年度の4月までには間に合わせたいとしています。

3人の子をもつ（40代）

「もらえるならうれしい。だけど子どもがいない家庭もいる、そういう家庭はどうなのか。（1人2万円は）大きいですが1回6万円（2万円×3人）もらっても、すぐに生活費に消える。物価も高いし食べ盛りですぐおなかすいたと言うし、これからクリスマスもある。そういうので終わっちゃうのかな」

■給付“1回限り”で効果は…？

“1回限り”でどこまで効果があるのかを疑問視する人たちも。

育休中（20代）

「ニュース見たときは、よっしゃーと思ったが、よくよく話を聞いたら1回きりで、議員の方は月5万給料アップと（報道を）見て。さすが高市さん、早苗ちゃん！と思ったが、あらっ！？と。（2万円給付）よりも全体の給料が上がるようになったり、物価高をどうにかしてほしいなと」

◇

新たな 国債 の発行、いわゆる国の 借金 を増やして行われる見込みの大型経済対策。暮らしは楽になるのでしょうか。