安田大サーカスのクロちゃん（48）が21日までに、自身のブログを更新。彼女ができたことを報告した。

クロちゃんは「彼女出来たしん!遠距離でも大丈夫だって言われたしん!」とつづり、女性とのショットを投稿した。

クロちゃんと女性は指でハートマークを作り、仲むつまじい様子を見せている。

クロちゃんは19日にも自身のSNSで「彼女が出来たしん!遠距離だけど頑張るしんよー」と報告していた。

クロちゃんは、TBS系で今年1月22日に放送された「水曜日のダウンタウン」（午後10時）の企画「新春クロちゃんリアル人生すごろく」で、2年間も付き合ったアイドルグループ「都内某所」の元メンバーでタレントのリチ（29）にプロポーズしたが、失敗に終わった。

7日に都内で開かれた、仲の良い後輩の紺野ぶるま（39）の初小説「お腹が減りませんように、満月まで届きますように」文庫化発売記念プレスイベントでは、リチとは「2週間に1ぺんくらい、会っています」と自ら近況を明かした。さらに「ぶるまからサイン入りの本をもらって、リチに渡したいと思っています」と口にしていた。