俳優の木村拓哉が２０日、テレビ東京系「秋山ロケの地図」（＝以下アロチ）に出演。テレ東出演はなんと１０年ぶりだといい、今回の出演経緯をロバート秋山竜次が説明した。

事の発端は５月。秋山が木村のラジオに出演したときに、木村がアロチの大ファンだと発言。ＴＶｅｒのお気に入り登録もしていると言ったことから、スタッフが「木村拓哉ＴＶｅｒ登録記念トロフィー」を作成し、秋山がはしゃぐＶＴＲを作成。さらに７月に「断られること前提で」出演オファーをしたところ、まさかの快諾に至ったという。

番組スタッフによると「木村さんは単独で（テレ東に）出たことがない。テレ東に出る事自体、１０年ぶり」という超レアケース。しかも「朝１０時から夜７時まで」１日中カメラ回しっぱなしのガチロケ番組なだけに、本当に出てくれるのか。温度感を探りたいスタッフは事前打ち合わせを申し出るも木村からは「番組内容は知っているのでやらなくて大丈夫です」の返答が。

それでも温度感を知りたいスタッフはまさかの番組アンケートを木村に送付してしまったという。これを聞いた秋山は「木村さんにアンケート？ダメだよ、求めちゃ。あんまりやってもらうこと多いと、やっぱり辞めたってならないか」と真っ青に。

だが、さすが木村。番組アンケートをまさかの直筆返答。秋山は「直筆じゃねえかよ！」とテンション爆上がりだ。木村は好きなＯＡ回について「基本的に全般です。来てもらいたい人が地図に書き込むっていう企画がすごい 木村」と伸びやかな大胆な文字で回答。木村の直筆が見られるというレア回となった。

ロケ地は番組初回で訪れた千葉・九十九里。初回でも訪れた「名物姉妹がいる雑貨屋」も訪問し、秋山が「ゲストを連れて参りまして。ビッグがゲストを呼べるようになりました。木村拓哉さんです」と名物姉妹に木村を紹介するも、姉妹は「知らない」とバッサリ。木村は「俺、もうちょっと頑張ります」というと、姉妹は「この辺だと木村のパン屋があるけどね」と返し、木村はアロチの醍醐味を十分味わっていた。