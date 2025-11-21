こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

世界中のプレイヤーと対戦・協力できるオンラインゲーム、楽しいですよね。数あるオンラインゲームの中でも、動きの激しいFPSや格闘ゲームは通信環境が勝敗に直結します。

快適なプレイ環境を構築したいならTP-Link（ティーピーリンク）の高性能なゲーミングルーターを導入すべし。ライバルに差をつけるWi-Fiルーター、要チェックですよ。

なお、この記事で紹介する商品は、先行セール期間を含む2025年11月21日（金）0時から12月1日（月）23時59分にかけてAmazonで開催される「Amazonブラックフライデー」で、お得に購入できます。

自宅やオフィスのネット環境をパワーアップ。Wi-Fi 7に対応したTP-Linkの「Archer GE230」

TP-Linkの「Archer GE230」は、ゲーマー向けに設計された超高速Wi-Fiルーターです。2023年12月に日本で認可された最新の無線LAN規格「Wi-Fi 7」に対応。

1つの信号で伝送できる情報量を増やし、通信効率を高める「4K-QAM」や、複数の周波数帯を併用して遅延を改善する「Multi-Link Operation（MLO）」技術によって、低遅延かつ安定した通信を実現。

最大通信速度は5GHz帯が2882Mbps、2.4GHz帯が688Mbpsと、最大3600Mbpsの高速通信が可能です。

ゲームプレイに特化した低遅延と高速通信が魅力。ラグやカクつきともこれでおさらば！

2.5Gbps WANポート×1つ、2.5Gbps LANポート×1つ、1Gbps LANポート×3つ搭載。

有線でつなぐだけで、インターネット回線を高速化。容量の大きいファイルのダウンロードもサクサクで、高解像度の4K・8K動画も滑らかに再生できます。

ゲームブースト機能やGamer Private Network（GPN）など、ゲーミングに特化した機能を多数備えているのもポイント。

ルーターからゲームサーバーへの接続を最適化したり、インターネット回線の応答速度を表す「Ping値」、Ping値の揺らぎを指す「ジッター値」を最小限に抑えて、オンラインゲームで発生しやすいラグやカクつきを解消します。

セキュリティ対策も万全。アプリ1つでネットワーク管理も簡単に完了

レーシングカーをイメージしたスタイリッシュなデザインと幻想的なLEDライティングがゲームプレイをさらに盛り上げます。

独自のセキュリティ機能「HomeShield」を内蔵し、ウイルスやDDoS攻撃からネットワークをしっかり保護。

フィルタリングや利用時間も制限できるので、お子さんのネット・ゲーム依存を防ぎ、健全なオンライン体験をサポートします。

専用のTetherアプリからネットワークの管理も可能。ルーターのパフォーマンスや接続状況、デバイスごとの通信履歴をひと目でチェックできるのは安心ですね。

TP-Link WiFiルーター WiFi 7 ゲーミングルーター BE3600 デュアルバンド（2882 688Mbps） 2.5Gbps WAN/LANポート搭載 メーカー保証3年 Archer GE230 【Amazon.co.jp限定】 12,580円 （15%オフ） Amazonで見る PR PR

Wi-Fi環境でも超低遅延で安定したゲーム体験を実現。「Archer GE800」でオンラインゲームを遊び尽くせ！

プロゲーマーも納得の超高速通信を実現したハイエンドゲーミングルーター「Archer GE800」も必見。ゲーム環境に妥協したくない人に最適です。

Wi-Fi7規格に対応した最大19Gbpsの速度を提供するトライバンドルーターで、Wi-Fiでも有線接続の理想値に近い形でゲームプレイが楽しめます。

10Gbps WAN/LANポート×2つ、2.5Gbps LANポート×4つ搭載。圧倒的な通信速度でストレスのないゲーム体験を提供します。

【Amazon.co.jp限定】TP-Link ゲーミング WiFi ルーター Wi-Fi 7 BE19000 QoS EasyMesh 10Gポート 11520Mbps (6GHz) 5760Mbps(5GHz) 1376Mbps(2.4GHz) WiFiルーター 無線LANルーター Archer GE800 59,999円 （24%オフ） Amazonで見る PR PR

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Source: Amazon.co.jp

協力：ティーピーリンクジャパン株式会社