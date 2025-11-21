『セボンスター』×那須ハイ＆りんどう湖ファミリー牧場コラボ／スタンプラリーやフォトスポット登場
遊園地できらきらかわいいアクセサリーをゲット！？ 玩具菓子『セボンスター』が、那須ハイ＆りんどう湖ファミリー牧場とコラボレーション決定！
那須ハイランドパークと那須高原りんどう湖ファミリー牧場、日経トレンディ「2025年ヒット商品ベスト30」にも選ばれた（※）、カバヤ食品の女児向け玩具菓子『セボンスター』のコラボレーションイベントが開催決定！
2025年11月22日（土）〜2026年3月8日（日）の期間で『セボンスター コラボ』イベントが行われる。
『セボンスター コラボ』では、期間中は園内でスタンプラリーを開催！ 発売以来45年以上にわたり愛され続ける『セボンスター』に関するクイズに挑戦し、スタンプを集めると「セボンスター1個」と「オリジナルステッカー」がプレゼントされる。
また、那須ハイランドパークと那須高原りんどう湖ファミリー牧場それぞれに、『セボンスター』のペンダントをモチーフにしたフォトスポットが登場。『セボンスター』らしいデザインのキラキラ記念写真を撮ってみよう。
そしてInstagramフォトコンテストも開催。
『セボンスター』公式と那須ハイランドパーク公式、りんどう湖ファミリー牧場公式のInstagramをフォローし、指定ハッシュタグをつけて『セボンスター』を「身につけた状態」の写真を投稿しよう！
応募部門はテーマパーク部門と自由部門の2種類。
テーマパーク部門には、お子さん単体でのお写真が対象の「キッズ賞」、親子写真の「ファミリー賞」、お友だちやわんちゃんと一緒に撮影した写真が対象の「なかよし賞」。
自由部門では自宅や公園での撮影した写真が対象の「マイスタイルセボンスター賞」がご用意されている。
見事、各部門に選ばれた方には「セボンスター」を10名様に、那須ハイランドパーク／那須高原りんどう湖ファミリー牧場乗り放題ペアご招待券を10組20名にプレゼントされる。
楽しいお出かけに、きらきらかわいい『セボンスター』でときめきをプラスしてね！
※2025年11月3日に発表された日経トレンディ「2025年ヒット商品ベスト30」の第4位として「平成女児売れ」が入り、その代表的製品として『セボンスター』が選ばれました。
