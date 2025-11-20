有村架純「お家に遊びに来てくれて」一緒に「M-1」鑑賞した人気アイドル告白「大好きだよ！」
【モデルプレス＝2025/11/20】女優の有村架純が19日、乃木坂46の久保史緒里がパーソナリティを務めるニッポン放送「乃木坂46のオールナイトニッポン」（毎週水曜日25時〜）に出演。プライベートで交流のあるメンバーにメッセージを送る場面があった。
【写真】有村架純、乃木坂ライブへ グッズ装備姿がレベチで可愛い
有村と久保は、NHK大河ドラマ「どうする家康」（2023年）にて共演。家康（松本潤）の妻である瀬名（築山殿）役を有村が、織田信長（岡田准一）の娘・五徳役を久保が演じていた。共演後も、有村は乃木坂46のライブに訪れたことを報告するなど深い親交があることで知られている。
この日、「乃木坂46のオールナイトニッポン」では、有村がボイスメッセージにて「しおちゃん（久保）と最初会ったのが大河ドラマのリハーサルで。そのときはしおちゃんもすごい緊張されていたし、でもリハーサルを重ねるうちに少しずつお話する回数も増えていて」と久保との初対面を回顧。「しおちゃんとは、喫茶店でお茶したり、お家に遊びに来てくれて。一緒にご飯を食べたり『M-1』観たりしたんですけど」と、ともにABCテレビ・テレビ朝日系「M-1グランプリ」を鑑賞したことなどを明かした。
続けて「いろんな真面目なお話もして、本当に優しいし本当に柔らかいし。でもその中で野心を感じる。それがすごい素敵だなと思っていて」と久保の魅力について語り、「『今度スカイダイビングやってみたいね』って言って。あと、今年もM-1ね。今年もリアルタイムで観れたらいいなって」と今後の予定を口に。最後には、「しおちゃん、大好きだよ！」と呼びかけ、久保も「私も大好きです！」と嬉しさをにじませて返していた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
◆有村架純、久保史緒里にメッセージ
◆有村架純「しおちゃん、大好きだよ！」
