timelesz猪俣周杜、大失態で人気芸人をブチギレさせる「風磨を呼んで来い！」一触即発の現場に騒然

かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む人気番組『かまいガチ』。

11月19日（水）の同番組では、特定のミッションを達成したらその場で本当に帰宅できる好評企画「達成したら即帰宅するねん」が放送された。

今回はドラマ『パパと親父のウチご飯』に出演するtimeleszの松島聡と猪俣周杜が参戦。さらに岩井勇気（ハライチ）と新山（さや香）も加わり、白熱のガチバトルを繰り広げた。

オープニングで猪俣は「自信はめちゃめちゃあります。すぐ帰る気でいます」と余裕の笑みを見せ、松島も「1時間いられるか、いられないか…かな」と芸人たちを挑発。これに濱家が「舐められたもんや」「クソガキが」と応戦し、早くも火花が散った。

1つ目の種目は、アメリカ生まれのパーティーゲーム「コーンホール」。トウモロコシの粒を詰めた袋状の球を10メートル先の穴に投げ入れられたら成功となる。

トップバッターの猪俣は「冷蔵庫に賞味期限切れの食材があるんで、それを食べないといけない」と帰宅を急ぐも、まさかの天然発言に芸人たちは困惑。山内は「賞味期限ギリギリのとかやったらわかるけど、賞味期限切れって言ってる」とツッコミを入れる。

なんとか1投目で決めたい猪俣だったが、投げた球は穴から大きく外れて失敗。濱家から「もうちょっと頑張ろうか」と嫌味を言われ、悔しそうな表情を浮かべた。

一方の濱家もまったく成功に届かず、猪俣は「ダッサ」と冷やかしてやり返す。

その後も成功者が出ないまま3周目に突入。松島の番が回ってきたところで事件が起きた。

球を投げようと構える松島に、山内が「足出てんで」とスタートラインを越えていると指摘。「守れやコラ！」と厳しく注意する。

凡ミスを叱られた松島は「令和にふさわしくない」とたじろぐが、山内は「炎上平気や」とまったく気にしないようだ。

さらに、猪俣が投じた球が濱家に直撃するというアクシデントも発生！

濱家が「痛っ」と倒れ込むと、すぐに猪俣が駆け寄り、松島も「救急車！」と心配して現場は一時騒然となった。

すると濱家が「猪俣！」と声を荒らげ、山内も「（菊池）風磨を呼んでこい！」とtimeleszの連帯責任だと怒りが収まず、まさに一触即発の事態に！

その後も成功の兆しが見えないまま11周目に突入。

ここで「2連続で投げてもいい」というルールが追加されたが、猪俣は2つの袋を同時に投げようとし…。まさかの行動に松島は「違うよ。1個ずつでいいんだよ」と慌てて止めに入り、その天然ぶりに濱家は「当たり前やろ。ほんま、あいつ…」と呆れていた。