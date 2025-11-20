「大番狂わせ」「悲劇だ！」前回W杯で日本を破った“中米の雄”、まさかの予選敗退で海外衝撃！「震えながら涙を流した」
2022年カタール・ワールドカップのグループステージで、日本代表に唯一の黒星をつけたコスタリカ代表が、北中米W杯の出場を逃した。出場国が増えたなかで、まさかの予選敗退だ。
北中米・カリブ海（CONCACAF）予選で、グループCのコスタリカは11月13日にハイチとの決戦に０−１で敗れると、18日のホンジュラス戦もスコアレスドロー。終盤の大失速で、グループ３位に終わり、４大会連続の出場を逃した。
この結果に海外メディアも驚きを隠せない。『FOOT AFRICA』は「CONCACAF圏に大きな衝撃が走った。コスタリカが2026年ワールドカップに出場しないことが決定した。同チームは同大会の常連だったが、ハイチとホンジュラスに次いでグループ３位に終わった」と報じている。
「コスタリカは直近３回のワールドカップ出場権を獲得し、2014年には、PK戦でオランダに敗れたものの、準々決勝まで進出した。これは大番狂わせと言えるだろう」
また、中国メディア『直播吧』は「悲劇だ！世界ランキング45位のコスタリカは、ワールドカップの出場権を逃した。ナバスは困惑し、チームメイトは震えながら涙を流した」と伝えている。
「コスタリカはホンジュラスと引き分けてグループ３位となり、ワールドカップ本大会への出場権を逃した。試合後、元レアル・マドリーの伝説的選手、ケイラー・ナバスは困惑した様子で立ち尽くし、チームメイトのアルコセルは震えながら涙を流し、地面に倒れ込んだ」
2014年W杯ではベスト８に進む快進撃を見せた中米の雄が、無念の終戦となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
