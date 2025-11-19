CW-X×イチロー“over 51”スポーツテスト

株式会社ワコールが展開するコンディショニングウェアブランド「CW-X（シーダブリュー・エックス）」は19日、日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏がキャプテンを務める「Team CW-X」の活動として、51歳以上を対象とした「CW-X×イチロー“over 51”スポーツテスト」を開催した。トークセッションでは、イチロー氏のお決まりフレーズに参加者が笑いを誘われる場面があった。

10月に52歳になったイチロー氏の「運動から離れた同世代の方に、再びカラダを動かすきっかけを」という想いから企画されたイベント。現役時代の背番号「51」にちなみ、51歳以上の方を対象にコンディショニングの重要性や運動を継続することの大切さを伝えた。参加者約100人という大規模なスポーツテストだ。

スポーツテスト後の第2部ではトークセッションが開催された。イチロー氏のほか、「Team CW-X」の副キャプテンでもある4大会連続五輪出場の元陸上中長距離選手・福士加代子さん、フリーアナウンサーの三田友梨佳さん、ワコールの川西啓介社長が登壇。コンディショニングの重要性や51歳からの「身体活動」「挑戦」にまつわるテーマで軽妙なトークが展開された。

イチロー氏は、引退した今のほうがトレーニングの量も強度も上がっていると告白。現役時代は試合があるため、トレーニングで体を追い込むことはできなかったという。内容は以前から取り組んでいる「初動負荷トレーニング」で変わりないが、「謎の強度になっている。重さが単純にバカみたいな重さになっている。あのマシンを経験した人が見たらひっくり返る」レベルだと明かした。

司会の三田さんから「毎朝されているんですよね？」と尋ねられると、「まず朝起きて、ユンケル飲んだ後、トレーニング。この流れがすごく大事。もうこれは習慣なので。そこを大事にしている」と回答。イチロー氏はいたって真面目な口調だったが、サラっと出てきたお決まりの「ユンケル」というワードに、参加者の間で大きな笑いと拍手が広がった。

イチロー氏は2001年から佐藤製薬の栄養ドリンク「ユンケル」のCMに出演し続けている。2月に都内で行われた「CW-X」の新商品発表会の際にも「考えたんです。僕が365日、身につけているもの、関わっているものって何なんだろうって。プレーするにあたってバット、グラブ、スパイクとかあります。それは365日ではない」「まずユンケル。これ365日なんです」と熱弁していた。

もう1つ、欠かせないものが「CW-X」。今回のスポーツテスト開会式でも「25年間、四半世紀、CW-Xを履いている。棺桶に入る時にも履かせてくれという感じ（笑）」と愛用ぶりを強調していた。



