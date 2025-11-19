トヨタ斬新「コンパクトSUV」に反響殺到！ 「レトロ感が絶妙」「街に映えそうで素敵」の声も！ 「角目ライト」にキラキラ外装＆“お洒落内装”採用！ ライズから大刷新のキャルズモーター「ハバナ」に熱視線！

クラシックカーの息吹を現代へ…独自の仕様に反響集まる

近年、国内外でレトロデザインへの関心が再び高まり、各メーカーが“ネオクラシック”路線の特別仕様車を展開する流れが続いています。

そんな中、独自の世界観で存在感を示しているのが、アルパインスタイルが手がけるカスタムブランド「Cal’s Motor（キャルズモーター）」です。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタの斬新「コンパクトSUV“レトロ仕様”」です！（30枚以上）

市販車をベースにしながらも、1970年代のアメリカ西海岸文化を思わせる自由で伸びやかなムードをまとわせ、今の時代にあえて古さを楽しむスタイルが若い層にも支持を広げています。

同ブランドのラインナップの中で、近ごろ特に注目が集まっているのが「Havana（ハバナ）」です。

その仕様にネット上では多くの反響が集まっています。

オプションで用意されるブラウンのシートカバーもお洒落！

ハバナはベースとなるトヨタ「ライズ」に、キューバ・ハバナの街並みを走るクラシックカーの意匠を大胆に重ね合わせ、現代のコンパクトSUVとは思えないクラシカルな空気を生み出しています。

角形ヘッドライトと格子状グリルが象徴するフロントフェイスに加え、存在感のあるメッキバンパーがアメリカンテイストを強調し、眺めているだけで旅情が湧き上がるようです。

リアまわりも同様に角形テールランプとメッキガーニッシュを組み合わせ、どこから見ても統一感のあるレトロスタイルが完成しています。

外装の仕上げがカスタムブランドの腕の見せどころであることは言うまでもありませんが、キャルズモーターは細部の質感にもこだわり、ただ過去を模倣するだけでなく、現代的な遊び心を織り交ぜている点が大きな魅力です。

インテリアに目を移すと、外装ほど劇的な変化はないものの、ベージュ基調のシートカバーや専用フロアマットによって柔らかくあたたかな雰囲気が演出され、外観との世界観を自然につないでいます。

搭載されるパワーユニットはベース車同様に1.2リッターガソリン、1.0リッターターボ、1.2リッターハイブリッドの3種類が用意され、日常使いから長距離ドライブまで幅広いシーンに対応する実用性を確保しています。

さらに2025年7月には特別仕様車「Sand Beach Edition（サンドビーチエディション）」が登場し、注目度が一段と高まりました。

チークウッド調のサイドデカールやクラシックホイールキャップなど、海辺の古き良きステーションワゴンを思わせる意匠が追加され、リゾート地でも街中でも存在感を放つ一台に仕上げられています。

リアゲートに配された専用エンブレムからも、細部への徹底したこだわりが感じられます。

そして2025年9月、ハバナの世界観をよりポップに楽しめる「Havana Fruity Pop（ハバナ フルーティーポップ）」が新たに加わり、話題はさらに拡大しました。

「ライムフィズ」「オレンジソルベ」「レモンシュガー」といった鮮やかなフルーツカラーをまとったモデルで、ホワイトルーフとの2トーンが爽快感を演出しています。

街中で思わず振り返ってしまうような色彩で、若者を中心にSNSでも反響が広がっています。

個性重視のクルマ選びが定着しつつあるいま、ハバナは「ほかと同じはつまらない」という層にぴったりの選択肢となっているようです。

ネット上でも多彩な声が寄せられており、「昔のアメ車が好きだから実車を見てみたい」「こんな遊び心のあるSUVがもっと増えてほしい」「フルーツカラーが街に映えそうで素敵」「ハイブリッドでこのデザインは魅力的」「砂浜のログハウスに置いてありそうな雰囲気が良い」「カスタムなのに普段使いしやすそう」「Havanaのレトロ感が絶妙」「家族で乗っても違和感がないデザインだと思うなど、評価は非常に多岐にわたります。

キャルズモーターが提案するアメリカンテイストの世界観は、自分らしい一台を探す人にとって魅力的な候補となり続けることでしょう。