スーパーの特売肉、安いけど硬くて噛み切れない...そんな悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。

肉たたきで叩いたり、フォークで穴を開けたりと、下ごしらえに時間がかかる肉の筋切り。そんな面倒な作業を「押すだけ」で解決してくれる画期的な調理器具が話題になっています。

岐阜県関市の熟練の職人が作る「ニクサスプロ スジ切」は、20本の彫刻刀が一度に肉の筋をカットし、硬い肉も驚くほど柔らかく仕上げてくれる優れものですよ。

ニクサスプロ スジ切【日本製】岐阜県関市【食洗器対応】彫刻刀 7,680円 Amazonで見る PR PR

もう叩かない！押すだけの簡単プロ仕上げ

従来の肉たたきは叩く作業が必要でしたが、ニクサスプロは押すだけでOK。本体に配置された20本の彫刻刀が、X型の歯でさまざまな方向の筋を同時にカットします。

刃物の産地として有名な岐阜県関市の熟練の職人が、1本1本丁寧に仕上げたステンレス製の刃は切れ味抜群。

プッシュするだけで、まるでプロの料理人が下ごしらえをしたような仕上がりになります。彫刻刀より長いガイドピンが付いているので、刃とまな板を傷つける心配もありません。

分解して丸洗いOK。衛生的で使いやすい設計

生肉を扱う調理器具だからこそ、衛生面は重要なポイント。ニクサスプロは分解して丸洗いができ、さらに食洗機にも対応。

ブレードもハンドルもステンレス鋼製なので、サビにくく長く愛用できるのも魅力的。使用後のお手入れが簡単なので、毎日の料理でも気軽に使えます。

本体は高さ12.8cmとコンパクトで、キッチンの引き出しにもすっきり収納可能。ブラックカラーのスタイリッシュなデザインは、見た目にもこだわりたい人にぴったりです。

特売肉がごちそうに！毎日の食卓を変える一本

Amazonでは過去1か月で400点以上購入されているという人気ぶり。レシピ本も付属しているので、購入してすぐにさまざまな料理に挑戦できます。

硬くて敬遠しがちだった特売肉も、ニクサスプロを使えば柔らかく食べやすい肉に大変身。ステーキ、とんかつ、生姜焼きなど、どんな料理にも活用できる万能アイテムです。

下ごしらえの手間が減り調理時間の短縮にもなる「ニクサスプロ スジ切」。忙しい毎日の強い味方として、お得なお肉をもっと美味しく楽しんでみませんか？

