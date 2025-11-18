ミヌエットという猫種の女の子「ゆゆ」ちゃんの、あまりにもかわいい『ふみふみタイム』が話題です。投稿は記事執筆時点で39.4万回再生を突破し、「おててちゅぱちゅぱ界隈、かわいすぎる」「秒でいいねした愛おしすぎ」「赤ちゃんすぎる」などのコメントが寄せられています。

【動画：おててをちゅぱちゅぱと吸う子猫→近くで撮影してみると…思わず"癒される光景"】

かわいすぎる『ふみふみタイム』

TikTokアカウント『ゆず』に投稿されたのは、ミヌエットという猫種の女の子「ゆゆ」ちゃんの”ふみふみタイム”。この日、ゆゆちゃんはお布団の上でリラックスしていたそう。そのリラックス方法は、赤ちゃんが指しゃぶりをするようにおててをちゅぱちゅぱしながら、もう片方の手で”ふみふみ”するというもの。

なお一般的に”ふみふみ”は、子猫が母乳を飲む際の仕草の名残とされています。ゆゆちゃんは前足で母乳を出しながら飲むという仕草を、両手で上手に再現しているのかもしれません。

ゴロゴロ…と喉を鳴らす音もはっきりと

さらに飼い主さんがカメラを近づけると、ゴロゴロ…という深く喉を鳴らす音がしっかりと聞こえたのだとか。幸せそうに目を瞑ってリラックスタイムを楽しんでいる姿に、多くの視聴者が癒されたようです。

今回のようなゴロゴロ・おててちゅぱちゅぱ・ふみふみの『最強3点セット』は、この日だけのことではなく、実はゆゆちゃんの日常なのだとか。同アカウントの別日の投稿でも、満足げにふみふみタイムをしているゆゆちゃんの姿が確認できます。

ゆゆちゃんのあまりに尊い姿には「何これ天使？」「はい世界が救われました」「赤ちゃんすぎる 」「無料で見せてくれてありがとうございます」「んかぁああああああああああわああああいいいいいいねえぇ」などといったコメントが寄せられていました。

TikTokアカウント『ゆず』では、今回の投稿のほかにも、ゆゆちゃんのふみふみタイムや日常がたくさん投稿されています。

