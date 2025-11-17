¡ÖÊ¬ÃÇ¤äÂÐÎ©¤òÀú¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¥Í¥Ã¥ÈÊªµÄ¡Ä¶¶²¼Å°»á¡¡¹â»Ô¼óÁê¡ÈÂæÏÑÍ»ö¡ÉÈ¯¸À¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿Î©·ûµÄ°÷¤Ø¤Î»¿¼¡È3Ê¸»ú¡É¤¬ÇÈÌæ
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌîÅÞ¤Ë¤è¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤Ø¤Î¡È¸ý·â¡É¤Ï¡ÈÅª¤ò¼Í¤Ê¤¤¡É¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ë¤Æ¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤¬ÆüËÜ¤Î½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ë¡ÈÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡É¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢ÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæ¹ñÂ¦¤¬È¿È¯¡£Ãæ¹ñ¤ÎÂçºåÁíÎÎ»ö¤¬X¤Ë¤Æ¡È¾¡¼ê¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤½¤Î±ø¤¤¼ó¤Ï°ì½Ö¤Îí´í°¤â¤Ê¤¯»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£³Ð¸ç¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡É¤ÈÅê¹Æ¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÏÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤òÅöÌÌ¤Î´Ö¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÁÊ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Î¾¹ñ´Ö¤¬¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
16Æü¡¢¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¡¦¥³¥á¥ó¥Æ¥¤¥¿¡¼¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØÆüÍËÊóÆ»¡¡THE¡¡PRIME¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤µ¤é¤ËÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î²¬ÅÄ¹îÌé»á¤È¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Î¤Ê¤«¤Ç½Ð¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅúÊÛ¤ò¡È°ú¤½Ð¤·¤¿¡É¤È¤·¤Æ¡¢¶¶²¼»á¤Ï²¬ÅÄ»á¤Ë»¿¼¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
°ìÊý¤Ç²¬ÅÄ»á¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤·¤Ä¤³¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶¶²¼»á¤Ï¤½¤ÎÈãÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Ä¤Ä¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö²¬ÅÄ¤µ¤ó¤òÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤ò¥Í¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ä¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¸«¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤ËÆüËÜ¤¬ÉðÎÏ¹Ô»È¤ò¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡¢È½ÃÇ¸¢¼Ô¤Ç¤¹¤«¤é¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÀ³ÊÅª¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¤¢¤½¤³¤Ç°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢È¿¾Ê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Î¼ÁÌä¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¿¾Ê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö¤³¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ìÉô¶¯¹Å¤Ê»Ù»ý¼Ô¸þ¤±¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Î¤á¤ê¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤¬ÉðÎÏ¹Ô»È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È°ìÈÖ¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬È¿¾Ê¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥¤¥Á¹ñÌ±¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÈÂæÏÑÍ»ö¡ÉÈ¯¸À¤Î3Æü¸å¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÃÄê¤Î¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¾ì¤ÇÌÀ¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¿µ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤Î»Ý¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¶¶²¼»á¤Ï¡¢²¬ÅÄ»á¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Ø¤Î¼Áµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦É¾¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÈÂç¶âÀ±¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÈÂç¶âÀ±¡É¡£¤½¤ì¤ÏÂçÁêËÐ¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡£Í½ÁÛ¤òÊ¤¤¹¤è¤¦¤Ê¶Ã¤¤òÈ¼¤Ã¤¿¾¡Íø¤òÉ½¤·¡¢¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡ÈÈÖ¶¸¤ï¤»¡É¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¡£¤À¤¬¡¢
¡ÔÊ¬ÃÇ¤äÂÐÎ©¤òÀú¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÏÎ©·û¤ä¶¶²¼¤µ¤ó¤À¡ª¡ÖÂç¶âÀ±¡×¡©¤Ï¡©¡Õ
¡ÔÂç¶âÀ±¡©¡¡¶¶²¼¤µ¤ó¤Î¤³¤ÈÂº·É¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Õ
¡ÔÂç¶âÀ±¤Ã¤ÆÁêËÐ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡Õ
¡ÔÂç¶âÀ±¤Ã¤Æ²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤«¡¢¡¢¡¢¤½¤ì¤ò´ò¡¹¤È¤·¤Æ¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ÆÄË¤¹¤®¤Ç¤¹¡Õ
¤È¡¢X¤Ç¤ÏÂç¶âÀ±¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕÁª¤Ó¤Ë¡È¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÉÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë»Ù»ýÎ¨¤Î¹â¤¤¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÌîÅÞ¤ÎÎ©·û¤¬°ìÌðÊó¤¤¤¿¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¹ñÌ±¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÈÀ¯¼£²ÈÆ±»Î¤ÇÂ¤Î°ú¤ÃÄ¥¤ê¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¡ÈÂç¶âÀ±¡É¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤ò½¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
Í¿ÅÞ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ä´Æ»ë¤ÏÌîÅÞ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÌò³ä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£¶¶²¼»á¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¤¤µ¤µ¤«Áö¤ê²á¤®¤¿¤«¡½¡½¡£