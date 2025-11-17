10月27日に、『女性自身』によって20歳年下のインフルエンサーとの熱愛が報じられた人気バンド『SEKAI NO OWARI』のボーカルFukase。すでに同棲しているとも明かされ、“20歳差熱愛”で順風満帆のように思われた彼だったが、今、不穏な空気が漂っている。

【写真】不穏すぎる…投稿“全削除”後にFukaseがアップした意味深なロゴ

壮絶な過去を持つFukase

「実は11月14日未明に、Fukaseさんの公式Instagramの写真がすべて削除されたのです。Instagramのアイコンも真っ白の画像に変更されていて、現在は何も見ることができない状況になっています。その変化に気がついたファンは騒然。何かあったのではないかと困惑が広がっています」（芸能ジャーナリスト、以下同）

Xには、《うそでしょ…セカオワのFukaseさんインスタの投稿全削除って…》《マイナスな事じゃなければいいな…》とInstagramの異変に驚くファンの声が多数寄せられている。

現在、彼が写真をすべて削除した理由はわかっていない。しかし前出の芸能ジャーナリストによると、ここ最近のFukaseの変化を感じることがあったという。

「これまでFukaseさんは、楽曲の世界観や歌詞などから柔らかい印象を持つ人も多かったと思います。しかしここ数ヶ月、彼らのアジアツアーが開催されている中でのオフショットがInstagramに上がると、タバコを咥えるFukaseさんの写真がアップされていました。さらに着用していたTシャツからは、タトゥーが刻まれた腕がチラ見え。やんちゃな風貌に変化したFukaseさんが多く写っていたのです」

写真が上がった当時も、タバコを吸う姿に驚いたファンからのコメントが多数届いていた。そんな変化が見えたあとのInstagramの全削除。ファンが心配を寄せるのも無理はないだろう。

「Fukaseさんは高校中退後、ニューヨークに留学予定でしたが、精神的な不安に陥りパニック障害を発症。日本へ帰国後も、治療のため1ヶ月ほど入院した経験もあります。病気の経験によって彼らの楽曲やライブの世界観に反映されていることはファンも承知の事実。そんな過去もあり、精神的な疲労などではないことをファンは願っているようです」

そんな中、15日の昼過ぎに彼の公式Xが約2ヶ月ぶりに更新され、17日の朝にInstagramにも新たな投稿が。そこにはBad Entertainmentと綴られているのだが、説明はない。ファンの“やきもき”はまだ続きそうだ。