“合法ロリ巨乳”長澤茉里奈、衝撃の近影にSNS騒然「中学生かな？」「これで合法なのバグだろ」
グラビアアイドルの長澤茉里奈（30）が、17日までに自身のXを更新。野球場を訪れた写真を投稿し、話題を集めている。
【写真あり】「中学生かな？」「これで合法なのバグだろ」“合法ロリ巨乳”長澤茉里奈、衝撃の近影
長澤は、自ら“合法ロリ巨乳”と称し、童顔とギャップのある圧巻の巨乳が人気のグラドル。15日には「20歳超えてツインテールしてる女は全員自我が強いに決まってんだろうがよ。最高なんだよ。」というポストを引用し、自らの制服×ツインテールの写真を公開。「30歳、自我強め」と投稿し、ファンを喜ばせていた。
この日は、「やっほー日曜日！なにする？」というコメントとともに、デコ出し×ミニスカ×白靴下×スニーカー×リュックサックというコーデで、陸上トラック、野球場を訪れた写真を公開した。
この投稿に「その格好で酒飲んで欲しい笑」「やばっ！小学生かと思ったらまりちゅうか」「えーっと、中学生かな？」「学生感半端ない〜」「もう小学生やん」「これで合法なのバグだろ。もしワイがこの子と一緒に居たら職質待ったなしや」など驚きの声が上がっている。
【写真あり】「中学生かな？」「これで合法なのバグだろ」“合法ロリ巨乳”長澤茉里奈、衝撃の近影
長澤は、自ら“合法ロリ巨乳”と称し、童顔とギャップのある圧巻の巨乳が人気のグラドル。15日には「20歳超えてツインテールしてる女は全員自我が強いに決まってんだろうがよ。最高なんだよ。」というポストを引用し、自らの制服×ツインテールの写真を公開。「30歳、自我強め」と投稿し、ファンを喜ばせていた。
この投稿に「その格好で酒飲んで欲しい笑」「やばっ！小学生かと思ったらまりちゅうか」「えーっと、中学生かな？」「学生感半端ない〜」「もう小学生やん」「これで合法なのバグだろ。もしワイがこの子と一緒に居たら職質待ったなしや」など驚きの声が上がっている。