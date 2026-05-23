胸囲130cmのMカップでグラビアを中心に活躍するねぎとろまるさん。小5で胸のサイズがDカップ、中学2年の時にはHカップになった胸の大きさにずっと苦しめられてきたという。【特別グラビア】「手術をしてでも取りたい」と思っていた130cmのバストが、現在はグラビアで活躍する武器になったねぎとろまるさん。同じ学校の男子に「デブ」「奇形」と言われ、少しでも胸を小さく見せるためにさらしを巻いて通学した日々。「胸を切除