美容師さん「今一番欲しいのは25万円のシザー」驚きの本音に迫る！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTube動画「オシャレな美容師2人組にインタビュー」に登場したのは、東京都内の有名美容室「ブロックジャポン」に勤務する34歳と23歳の美容師さん。先輩・後輩の間柄で、休日にカラー施術のため後輩を呼び出すなど仲の良い様子が映し出された。動画では、美容師という仕事への思いや、リアルな給与事情、さらには「今一番欲しいもの」まで赤裸々に語った。
給与について話が及ぶと、先輩美容師は「同い年の会社の方よりちょっといただいてるぐらい。300後半ぐらいが普通のイメージかな」と美容師業界の平均的な年収を明かした。一般的な美容師像を問われ、「Aって感じですか?」というやりとりに思わず笑いも。
美容師の道を選んだ理由を問われると、先輩は「もてはやされたいっていうのがあって、もてはやされなかったんですけど」と語りつつ、「美容師さんってここにハサミとかつけるやつあるんですけど、あれつけたいなと思って」と憧れを抱いていたことも打ち明けた。
最も欲しいものについては、「シザーが欲しいです」と即答。美容師の命ともいえるハサミだが、「高いの10万円超えて」と明かし、さらに23歳の後輩が「私が欲しいのは25万円」と答えると、先輩も思わず「そんな高いのあるんですか? 僕が知らなかったです」と驚きを隠せなかった。
貯金額については濁しつつも、「100万円ぐらいはあるんですか?」との問いには「それぐらいにしておきましょう」とだけ応じ、「2桁ぐらい前半です」とリアルな数字もちらり。先輩・後輩の息の合ったやりとりで締めくくられ、普段は聞くことのできない等身大の美容師トークとなった。
