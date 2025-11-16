11月15日までに、4人組バンドSEKAI NO OWARIのメンバーであるFukaseのInstagramで、ある異変が、ファン騒然とさせている。

「実は、投稿が突如として全て削除されてしまったんです。Fukaseさんはこれまで、同グループの活動や、プライベートショットなどをSNSで報告してきました。今回は、予告なく突然全部投稿が削除されていただけに、ファンからは心配の声が上がっているのです」（芸能ジャーナリスト）

そんな事態を受けて、Xには全削除した理由が分からず困惑するファンの声が寄せられた。

《Fukaseさんインスタ全消しマジか》

《セカオワの深瀬くんのインスタ全削除なんでなの？すごく心配、、、》

《前向きな理由ならめっちゃ嬉しいけどそれにしても全部消すことあるかな？》

その中でもより声が多く集まったのは、Fukaseの精神的な負担に不安を抱くものだった。そんな声が上がる理由を、前出の芸能ジャーナリストはこう指摘する。

「2021年6月に放送された『突然ですが占ってもいいですか？』（フジテレビ系）に出演したFukaseさん。その際に、中学2年生のときに集団リンチにあったことを告白。その後、Fukaseはアメリカに留学したものの、日本に帰らないと治らないであろうという病気を発症し日本に帰国。そのまま閉鎖病棟に入院したという壮絶な過去を語ったのです」

Instagramでは、閉鎖病棟時代、監視カメラのある糞尿を垂れ流さなければいけない保護室で、時計もなく何日閉じ込められているか分からないという壮絶な日々だったことを明かしていたFukase。彼が10代で経験した闘病生活は、ファンの間でも騒然となった。

こうしたFukaseの過去を知るファンは、今回の不穏な動きで、彼の精神的な部分への心配がどうしてもチラつくのだろう。

「そんな中15日のお昼頃には、Fukaseさんの公式Xが何事もなく更新。メンバーのNakajinさんが参加するフェスの告知を引用する形で《見にゆきます》とポストしていました。なぜInstagramだけ全削除したのか、理由はわかっていませんが、今後の活動への前向きな動きであることをファンは心から願っているでしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

今後のFukaseの動きに目が離せない。