¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¢¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤Î¸þ°æ·Å¡Ê39¡Ë¤¬15Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¹â³Û¤ÇÅ¾Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¸þ°æ¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ö#¤à¤«¤¤¤ÎÃý¤êÊý¡×¡ÊCBC¥é¥¸¥ª¡ËÈ¯¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö#¤à¤«¤¤¤Î½¸¤¤Êývol.5¡×¤¬12·î28Æü¤Ë°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎCOMTEC PORTBASE¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤ÏÁ°Çä¤ê5000±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤À¤¬¡¢¹â³Û¤ÇÅ¾Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¸þ°æ¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÇäÇã¥µ¥¤¥È¤ËÅö³º¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÇÜ°Ê¾å¤ÎÃÍÃÊ¤Ç½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¯¥·¥ç²èÁü¤òX¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì·Ï¤Ë¤ÏÀäÂÐ¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡£¶õÀÊ¤ÇÁ´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê»ö¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÈá¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÇã¤Ã¤¿¿Í¤âÇä¤Ã¤¿¿Í¤â½Ð¶Ø¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¿Í¤Ë¤À¤±Åö¤¿¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£