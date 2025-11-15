全身タトゥーを“バカみたい”と後悔し除去したナナ、自宅で強盗未遂被害…男性が凶器持って侵入も自ら取り押さえる

女優ナナの自宅に侵入し、強盗を試みた男性が警察に逮捕された。

ナナの所属事務所SUBLIMEは11月15日、「本日午前、ナナの自宅に強盗が侵入し、警察に引き渡されたことは事実だ。詳細は現在捜査中の事案のため、申し上げることが難しい点をご理解いただきたい」と伝えた。

同日、九里（クリ）警察署は特殊強盗未遂の疑いで30代男性A氏を逮捕し、調査を進めていると明らかにした。

A氏は15日午前6時頃、京畿道（キョンギド）九里市峨川洞（アチョンドン）の高級ヴィラに凶器を持って侵入し、居住者を脅して金品を要求した疑いが持たれている。

当時、ナナの自宅にはナナ本人と母親が一緒にいた。2人は侵入したA氏を揉み合いの末に取り押さえ、警察に通報したという。

A氏は軽傷を負い、病院で治療を受けている。一方、ナナと母親にケガはないと伝えられており、事務所も「幸いにも2人（ナナ、母親）の健康に異常はないと聞いている」と説明した。

警察は被害者の聴取を終えた後、A氏への本格的な取り調べを続ける方針だ。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ〜彼女の決断〜』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。