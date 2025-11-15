Wrike Copilotがもたらす意思決定の自動化 / 全方位型ワイヤレススピーカー Harman Kardon 「Aura Studio 5」【まとめ記事】
世界約140カ国でクラウド型ワークマネジメントプラットフォーム「Wrike（ライク）」を提供するWrike Japan株式会社は、2025年11月7日（金）に「Wrike」の最新AIイノベーションを紹介する記者発表会を開催した。本発表会では、米国本社CEOのトーマス・スコット氏と、プロダクトマーケティング／GTM担当バイスプレジデントのクリス・ミルズ氏が来日。働き方が大転換期を迎える中で、人間とAIそれぞれの強みを融合させた“協調型の働き方”を実現する新ソリューションについて、デモを交えて紹介した。
ハーマンインターナショナル株式会社は、優れた音響技術と洗練されたデザインの融合で世界中の音楽ファンから愛されるオーディオブランド「Harman Kardon (ハーマンカードン)」から、全方位型ワイヤレスBluetoothホームスピーカー「Aura Studio」シリーズから新しく「Aura Stidio 5（オーラ スタジオ 5）」を2025年11月13日（木）より発売する。
■部屋全体に光の世界が拡散！全方位型ワイヤレススピーカー Harman Kardon 「Aura Studio 5」
■Wrike Copilotがもたらす意思決定の自動化！「人が主導し、AIが支える」ワークフローの時代へ
■クリスマスは、上白石萌音さんの優しい歌声とモスチキン！新CM＆「ネット特別予約注文」開始
モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2025年11月12日（水）より、クリスマスシーズンに向けたモスチキンの「ネット特別予約注文」を受け付ける。また、同日から、俳優/歌手の上白石萌音さんの優しい歌声がくつろぎのひと時を温かく包むクリスマスシーズンの新CMの放映を開始する。「ネット特別予約注文」では、2025年12月20日（土）〜12月25日（木）にお渡しするモスチキンの予約ができ、『特別予約注文限定100円電子クーポン』を進呈する。さらに12月14日（日）までに注文すると、早割として100円お得に購入できる。
■『崩壊：スターレイル』× Razer Gold！セブン‐イレブン限定キャンペーン開始
ギフトカードおよびプリペイド決済のグローバルリーディングカンパニーである株式会社ブラックホークネットワークジャパン（以下BHN）とゲーマー向けライフスタイルブランドとして世界をリードする「Razer」の日本法人、Razer Japan株式会社は、『崩壊：スターレイル』のセブン‐イレブン限定のプロモーションを開始したことを発表した。
■今年で就任3度目！リラックマ、「サンタパレード東京・大阪」スペシャルアンバサダーに就任
サンエックス株式会社は、病気とたたかう子どもたちにクリスマスプレゼントを贈るチャリティーイベント「サンタパレード東京・大阪」において、リラックマが3度目の「スペシャルアンバサダー」に就任したことを発表した。リラックマは2022年から2年連続でスペシャルアンバサダーを務め、昨年は20周年を迎えたコリラックマが就任した。そして今年は、2026年4月にショートアニメ「リラックマ」の放送が決定していることからも再びリラックマがスペシャルアンバサダーとして登場する。
