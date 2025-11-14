＜速報＞渋野日向子は予選通過に向けてパー発進 逆転シード入りへ正念場
＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン 2日目◇14日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞米国女子ツアーのレギュラーシーズン最終戦は第2ラウンドを迎えている。今大会終了後のポイントランキング上位60人が来週の「CMEグループ・ツアー選手権」に出場。ランキング80位以内の選手には来季シード権が与えられる。
【現地写真】シブコはトランプ米大統領の孫娘と同組！
初日54位発進の渋野日向子は、日本時間午後10時17分に1番パー4からティオフ。パーで滑り出している。渋野は現在ポイントランキング104位。フルシードの同60位入りには単独4位以上、準シード権が得られる100位以内は単独37位に入ることが目安となる。日本勢トップはトータル3アンダー・5位タイの西郷真央。山下美夢有はトータル2アンダー・11位タイ、竹田麗央、古江彩佳、岩井千怜はトータル1アンダー・20位タイにつけている。今大会の賞金総額は325万ドル（約5億223万円）。優勝者には48万7500ドル（約7533万円）が贈られる。【日本勢のティオフ時間】※日本時間■アウトスタート山下美夢有 21:55馬場咲希 22:06渋野日向子 22:17勝みなみ 1:48竹田麗央 1:59古江彩佳 2:21■インスタート岩井明愛 21:22笹生優花 21:55西村優菜 1:26西郷真央 1:59岩井千怜 2:10吉田優利 2:32
