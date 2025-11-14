【ディズニー】毎年大人気″リルリンリン″の新作が過去イチ可愛い！今しか買えないクリスマス限定グッズまとめ

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年11月11日から12月25日までの期間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を開催中。

パーク内の装飾やパレード、フードの他にも、今の季節でしか入手できないグッズもたくさん登場しています。

今回は、東京ディズニーリゾートで購入できるリルリンリンのグッズやディズニーリゾートラインで無料配布しているものなど、記者が実際に東京ディズニーリゾートに訪れて見つけたものの中からピックアップして紹介します。

思わず自腹買いしたくなった「リルリンリン」グッズ

「ディズニー・クリスマス」の期間中に登場する、クリスマスの妖精"リルリンリン"。可愛らしい見た目とフォルムで、毎年さまざまなグッズが多く登場しています。

そんな"リルリンリン"のグッズから、記者が思わず自腹買いしてしまったアイテムを中心に紹介します。

●ぬいぐるみバッジ

2025年は、新しく淡いブルーの衣装に身を包んだリルリンリンが登場しています。ぬいぐるみバッジはボールチェーンと安全ピンが付いているので、バッグに付けて一緒にパークの中で過ごすのにもぴったり。

価格は2500円です。

東京ディズニーランドではディズニー＆カンパニー（ワールドバザール）、東京ディズニーシーではエンポーリオ（メディテレーニアンハーバー）で購入できます。

●マシュマロ

リルリンリンの入れ物の中に、チョコレートクリーム入り・いちごクリーム入りの2種類のマシュマロが各7個入っています。

入れ物は片手で持つには少し大きめのサイズ感で、部屋に飾ればクリスマスシーズンがもっと楽しく過ごせそうな予感。

価格は2400円です。

東京ディズニーランドではワールドバザール・コンフェクショナリー（ワールドバザール）、東京ディズニーシーではヴァレンティーナズ・スウィート（メディテレーニアンハーバー）で購入できます。

記者はワールドバザール・コンフェクショナリーで購入しましたが、訪れたときは棚がスカスカに......。キャストが補充したそばから手に取る人も多くいました。

●クリームフィルド・ビスケット

リルリンリンがデザインされたミトンの形をした袋に、チョコクリーム入りのお菓子が入っています。

お菓子には、さまざまなリルリンリンが描かれています。

ミトンの形をした袋は触り心地が良くて冬にぴったり。価格は1500円です。

東京ディズニーランドではワールドバザール・コンフェクショナリー（ワールドバザール）、東京ディズニーシーではヴァレンティーナズ・スウィート（メディテレーニアンハーバー）で購入できます。

こちらも、記者はワールドバザール・コンフェクショナリーで購入しましたが、多くの人が手に取っていたり買い物カゴに入れたりしていました。

●グミキャンディー、ミニスナックケース付き

グミキャンディーに、リルリンリンのミニスナックケースが付いたフードメニュー。今年は、淡い色みのブルーとグレーの2種類があります。

グレーの衣装を身にまとったリルリンリンのミニスナックケースは昨年もあったので、記者は今回淡いブルーの衣装を着たリルリンリンのミニスナックケースをチョイス。

さまざまなカラーの衣装に身を包んだリルリンリンのグッズが増えていて、ファンにはたまらないですね。

価格は1500円。1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

販売店舗は以下の通り。

【東京ディズニーランド】

リフレッシュメントコーナー（ワールドバザール）／ザ・ガゼーボ（アドベンチャーランド）／キャンプ・ウッドチャック・キッチン（ウエスタンランド）／キャプテンフックス・ギャレー（ファンタジーランド）／ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ（トゥーンタウン）／トゥモローランド・テラス（トゥモローランド）／プラズマ・レイズ・ダイナー（トゥモローランド）／フードブース（トゥモローランド側）

【東京ディズニーシー】

カフェ・ポルトフィーノ（メディテレーニアンハーバー）／ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ（メディテレーニアンハーバー）／マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー（メディテレーニアンハーバー）／リフレスコス（メディテレーニアンハーバー）／ニューヨーク・デリ（アメリカンウォーターフロント）／ハドソンリバー・ハーベスト（アメリカンウォーターフロント）／カスバ・フードコート（アラビアンコースト）／サルタンズ・オアシス（アラビアンコースト）／セバスチャンのカリプソキッチン（マーメイドラグーン）／アレンデール・ロイヤルバンケット（ファンタジースプリングス）

●スーベニアおてふきキャリー

表面のリルリンリンが描かれたフタを開けると、1枚ずつおてふきが取れる仕様に。スーベニアおてふきキャリーの中は仕切りがあり、ちょっとした小物を一緒に入れるのにもぴったりです。

対象のメニュー1つにスーベニアを1つ付けることができます。スーベニア単品では購入できません。1回の会計でひとり1つまでオーダー可能です。

価格は、対象のメニューにプラス1300円。

販売店舗は以下の通り。

【東京ディズニーランド】

スキッパーズ・ギャレー（アドベンチャーランド）／ボイラールーム・バイツ（アドベンチャーランド）／キャンプ・ウッドチャック・キッチン（ウエスタンランド）／ペコスビル・カフェ（ウエスタンランド）／ラ・タベルヌ・ド・ガストン（ファンタジーランド）／ル・フウズ（ファンタジーランド）／トゥモローランド・テラス（トゥモローランド）

【東京ディズニーシー】

ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ（メディテレーニアンハーバー）／リフレスコス（メディテレーニアンハーバー）／ハドソンリバー・ハーベスト（アメリカンウォーターフロント）／リバティ・ランディング・ダイナー（アメリカンウォーターフロント）／ベイサイド・テイクアウト（ポートディスカバリー）／サルタンズ・オアシス（アラビアンコースト）／ルックアウト・クックアウト（ファンタジースプリングス）

店舗によって対象メニューが異なります。各店舗の対象メニューを公式サイトで確認してから、食べたいフードとともに購入するのがおすすめ。

また、店舗や時間帯によっては注文するだけで数十分と並ぶので、モバイルオーダーできる店舗は活用すると効率的ですよ。

ディズニーリゾートラインで限定シールもらえる

東京ディズニーリゾートの周辺を走るディズニーリゾートライン。25年11月11日から12月25日までの期間、駅のキャストに声をかけるとクリスマス限定のオリジナルシールがもらえます（1人につき1枚まで）。

クリスマスらしいカラーのシールは、中央にディズニー・リゾート・ライナーがデザインされています。

また、同期間中はスタンプラリーを開催。当日有効なフリーきっぷを駅のキャストに見せるとスタンプカードが1枚もらえます。ディズニーリゾートラインの4つの駅にあるスタンプを重ね押ししていくと、1つの絵が完成します。

ワクワクが詰まった、東京ディズニーリゾートのクリスマス。パークには大きなクリスマスツリーが飾られていたり、デコレーションされていたりと雰囲気もばっちり。

11月中旬に訪れたときは、日中は暖かくても朝晩（特に夜）は風の冷たさで寒さを感じるほどでした......。「ディズニー・クリスマス」を楽しむ予定がある人は、しっかり防寒対策も忘れずに。

（C）Disney

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ