『名探偵コナン』1182話 歩美が指名手配犯を発見！
アニメ『名探偵コナン』の1182話「その顔を捕まえろ」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
1182話話のあらすじはこちら。
＜1182話「その顔を捕まえろ」＞
歩美が偶然、指名手配犯・鬼頭謙を目撃し、少年探偵団を緊急招集！ 鬼頭は五年前に強盗殺人事件を起こし、いまだ逃走中。300万円の懸賞金が掛けられていた。歩美が突き止めた自宅の表札には、いかにも偽名らしい『山田太郎』の文字が……。様子を探るコナンたちに、通りかかった田中光二が声をかける。元太がうっかり「指名手配犯を見つけた」と口走り、緊張が走る中、コナンたちと田中は鬼頭の追跡を開始するが……。
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996