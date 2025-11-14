この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「ワンソクTube」がYouTubeで、2026年度にフルモデルチェンジが噂される日産の新型「エルグランド」について、現行のトヨタ「アルファード」「ヴェルファイア」と比較する動画を公開した。自身もヴェルファイアのオーナーであるワンソクTube氏が、現時点で判明している情報をもとに、エルグランドが優れる点と劣る点をそれぞれ9項目ずつ挙げて詳細に解説している。



ワンソクTube氏は、新型エルグランドがアルファード・ヴェルファイア（以下、アルヴェル）に優れる点として、まずインフォテイメントシステムを挙げる。アルヴェルが最大14インチのナビと12.3インチのメーターであるのに対し、エルグランドは「メーターとナビが両方とも14インチ」と巨大なディスプレイを備えている点を高く評価した。さらに、運転支援システムでは、高速道路でのハンズオフ走行を可能にする「プロパイロット2.0」が選択できる点を大きなアドバンテージとして挙げている。



一方で、劣る点としては、まず1,850mmを超える車幅を指摘。これにより、都市部の機械式駐車場に入らない可能性があり、利便性の面でアルヴェルに軍配が上がるとした。また、パワートレインが日産独自のハイブリッドシステム「e-POWER」のみになる可能性が高いと予測。これにより、アルヴェルのガソリンモデルのような安価なエントリーグレードが設定されず、「スタート価格が高くなるのではないか」との懸念を示した。



ワンソクTube氏は、エルグランドが「運転席周りの快適装備は優れている」と評価する一方で、2列目シートの豪華さや乗り降りのしやすさではアルヴェルに及ばない可能性があると分析。新型エルグランドはドライバーズカーとしての性格を強め、アルヴェルは後席の快適性を重視するという、両者のキャラクターの違いが浮き彫りになる比較となった。