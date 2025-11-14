緑黄色社会が、ライブ映像作品『Channel Us 2025 at 東京体育館』を2026年1月14日にリリースする。

同公演は、今年2月にリリースした最新アルバム『Channel U』を携えて行われたホールツアーの集大成で、バンド結成13周年を記念して7月4日、5日に東京体育館で開催された。パッケージには、2日目の模様が収録される。

本作は、コーラスメンバーを迎えたスペシャル編成でのステージで、バンドのパフォーマンスとエンターテイナーとしての真価を堪能できる内容となっている。特典映像として、リハーサル映像やメンバーインタビューを収めたツアードキュメントも収録され、完全生産限定盤には本編のライブ音源を収めた2枚組CDとフォトブックも同梱される。

また、本作の発売を記念して、プレミアム上映会を2026年1月12日に全国13会場で開催。チケットは本日より先行受付がスタートしている。

（文＝リアルサウンド編集部）