ロッテがサブロー新監督体制補強第１号として、ソフトバンクから戦力外となった宮崎颯投手（２５）を支配下で獲得することが１３日、分かった。ロッテは今季、シーズンを通して貢献した左のリリーフ投手が高野１人。最速１５２キロ左腕の宮崎が補強ポイントと合致した。

宮崎は埼玉栄高、東農大を経て、２２年度育成ドラフト８位でソフトバンク入り。２３年１月にトミー・ジョン手術を受け、同年は登板がなかったが、２４年に３、４軍戦で実戦登板を果たした。今季は２軍で結果を残し、７月に支配下登録を勝ち取った。

８月５日のロッテ戦（ゾゾ）では３点ビハインドの八回に２度目の１軍登板。連打と自身の野選で無死満塁のピンチを招いたが、友杉を遊直、藤原、寺地を連続三振に切り、無失点で切り抜けていた。

今季は２軍では３１試合登板で２勝３敗３Ｓ、１軍では２試合２回無失点と成績を残しながら、１０月末に戦力外通告を受けた。１８０センチ、９４キロの恵まれた体から繰り出す剛速球が武器。左腕リリーバーの一角として期待がかかる。

◆宮崎 颯（みやざき・はやと）２０００年６月１４日生まれ、２５歳。埼玉県出身。１８０センチ、９４キロ。左投げ左打ち、投手。埼玉栄、東農大を経て２２年度育成ドラフト８位でソフトバンク入団。２５年７月に支配下登録され、同年８月３日・楽天戦でプロ初登板。１軍通算２試合で勝敗なし、防御率０・００。