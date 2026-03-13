9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏と坂口智隆氏が、ロッテのドラフト2位・毛利海大（明治大）について言及した。笘篠氏は「2月の頭の段階で、サブロー監督が“いいっすよ”と言ってた。そのまま順調にキャンプが進んでオープン戦、対外試合で結果を残しているところがありますからね。監督が言った通りだなと思って僕は見ていますけど」と話した。坂口氏は「楽しみですね。どんな